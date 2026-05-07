Ekonomi Genç işsize devlet formülü: 6 ay maaş, 18 ay prim desteği
İşsiz gençleri istihdama kazandırmayı amaçlayan yeni modelde, 18-25 yaş arası gençleri işe alan şirketlere maaş ve sigorta prim desteği verilmesi planlanıyor.

Türkiye’de genç işsizliğini azaltmaya yönelik yeni bir destek modeli gündeme geldi. Hükümetin üzerinde çalıştığı “Genç İstihdam Hamlesi” kapsamında, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin iş gücü piyasasına dahil edilmesi planlanıyor. Hazırlanan düzenlemeyle işverenlere maaş ve sigorta primi desteği verilmesi öngörülüyor.

5 MİLYON GENCE İSTİHDAM KAPISI HEDEFLENİYOR

Projeyle birlikte 18-25 yaş arasında bulunan yaklaşık 5 milyon gencin istihdama yönlendirilmesi amaçlanıyor. Özellikle uzun süredir eğitim ve çalışma hayatının dışında kalan gençlerin sisteme dahil edilmesi hedefleniyor.

BAKANLIKLAR ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda hazırlanan düzenleme üzerinde AK Parti grubunun da çalıştığı belirtildi. Düzenlemenin kısa süre içinde Meclis gündemine taşınması bekleniyor.

“EV GENÇLERİ” SİSTEME KAZANDIRILACAK

Projede, uluslararası literatürde “NEET” olarak tanımlanan; yani ne eğitimde ne istihdamda bulunan gençlere özel odaklanılacağı ifade ediliyor. Amaç, bu grubun hem eğitim süreçlerine dönmesini hem de çalışma hayatına katılmasını sağlamak.

6 AY MAAŞ DESTEĞİ PLANLANIYOR

Hazırlanan taslağa göre, işe alınan gençlerin ilk 6 aylık maaşlarının devlet tarafından desteklenmesi gündemde. Böylece işverenlerin genç çalışan istihdamına daha sıcak bakması hedefleniyor.

18 AY PRİM DESTEĞİ VERİLECEK

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer başlık ise sigorta primi desteği oldu. İşverenlere 18 aya kadar prim desteği sağlanması planlanıyor. Desteklerin İşsizlik Fonu üzerinden karşılanması öngörülüyor.

İŞKUR KAYITLI GENÇLER KAPSAMA ALINACAK

Sistemden yararlanacak gençlerin İŞKUR’a kayıtlı olması gerekecek. Böylece kayıtlı istihdamın artırılması ve gençlerin uzun vadeli çalışma hayatına kazandırılması hedefleniyor.

