Herkes oraya koşuyor! Altın püskürten yanardağ!

Mount Erebus Yanardağı’nın, gaz püskürmeleri sırasında atmosfere mikroskobik altın parçacıkları yaydığı belirlendi. Bilim insanları, yanardağın günde yaklaşık 80 gram altın saldığını açıkladı. Ancak “altın yağmuru” olarak anılan bu parçacıkların çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olduğu ve geniş alana dağıldığı için toplanmasının mümkün olmadığı ifade edildi. Olayın ekonomik değil, bilimsel açıdan önem taşıdığı vurgulandı.

Antarktika’nın dondurucu sessizliği, bilim insanlarını şaşırtan sıra dışı bir doğa olayına sahne oluyor. Kıtanın en aktif yanardağlarından biri olan Erebus, yalnızca lav ve gaz püskürtmekle kalmıyor; aynı zamanda atmosfere gözle görülmesi neredeyse imkânsız olan altın parçacıkları da saçıyor.

Araştırmalara göre yanardağdan yükselen gaz bulutlarının içinde mikroskobik boyutta altın kristalleri bulunuyor. Bu parçacıklar o kadar küçük ki, çıplak gözle fark edilmeleri mümkün değil. Ancak ölçümler, Erebus’un her gün yaklaşık 80 gram altını atmosfere yaydığını ortaya koyuyor.

Bilim insanları bu durumu “altın yağmuru” olarak tanımlasa da, gerçekte yaşanan olay klasik anlamda bir yağış değil. Altın, gazlarla birlikte yükseliyor ve rüzgârın etkisiyle kilometrelerce uzağa taşınarak geniş bir alana dağılıyor. Hatta bazı araştırmalar, bu parçacıkların yanardağdan yüzlerce kilometre ötede bile tespit edilebildiğini gösteriyor.

Peki bu altını toplamak mümkün mü? Uzmanlara göre hayır. Çünkü söz konusu parçacıklar hem son derece küçük hem de çok geniş bir alana yayılmış durumda. Üstelik Antarktika’nın zorlu koşulları, böyle bir girişimi pratik olmaktan tamamen uzaklaştırıyor.

Bu ilginç doğa olayı, ekonomik bir fırsattan çok bilimsel bir merak konusu olarak değerlendiriliyor. Erebus Yanardağı’nın derinliklerinde gerçekleşen jeolojik süreçler, dünyanın en nadir elementlerinden birinin bile doğa tarafından nasıl taşınıp dağıtılabildiğini gözler önüne seriyor.

Kısacası Antarktika’da “gökten altın yağıyor” ifadesi kulağa ne kadar çarpıcı gelse de, bu durum daha çok doğanın karmaşık ve etkileyici işleyişinin bir örneği olarak öne çıkıyor.