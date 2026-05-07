Gönül Dağı'nda yeni bölüm futbol turnuvası heyecanıyla devam edecek...
Tam altı sezondur her hafta izlenme rekorları kıran TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın iki yüz on altıncı bölümü, 9 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına gelecek.
“Gedelli kasabasında futbol turnuvası heyecanı başlar. Kaya ailesi, Erkan için turnuva şampiyonu olmaya çalışır. Kazım’ın beklenmedik hamlesiyle şampiyonluk riske girer. Turnuvanın galibi kim olacaktır?
Taner, babalarından kalan mirası bölüştürmeye karar verir. Miras bölüşümü sırasında neler yaşanacaktır? Hüseyin, antrenör olmaya karar verir. Takımın kazanması için Hüseyin ne yapacaktır?
Nergis, bir çocukla tanışır. Taylan’la birlikte hayatlarıyla ilgili bir karar alırlar. Taylan ve Nergis’in kararı ne olacaktır? Karınca Baba hastalanmıştır. Ciritçi ve Divane, Karınca Baba’yı ziyaret ederler. Karınca Baba iyileşecek midir?
Berk Atan ve Semih Ertürk’ün başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Feyza Işık, Burak Can, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Hacı Konuk, Aslıhan Kapanşahin, Aslı Omağ, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Arzu Susantez, Çağla Özavcı, Aycan Koptur, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Arya Hira Kılıç, Ömer Batu Dağlı rol alıyor.
