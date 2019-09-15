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Genç İletişimciler’den terör sevicilere tepki

PKK'ya ‘cumartesi anneleri’ üzerinden propaganda desteği veren ancak Hacire Ana’nın başlattığı evlat nöbetini görmezden gelen Batılı reklam holdinglerine sert çıkan Genç İletişimciler Derneği, “Gözümüz Üstünüzde” başlıklı bir bildiri yayınladı.

15 Eylül 2019 Pazar 15:36
Genç İletişimciler’den terör sevicilere tepki

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - Terör örgütü PKK’ya örtülü ve açıktan destek veren Batılı kuruluşların Diyarbakır’da HDP teşkilatı önünde evlat nöbeti tutan annelere duyarsız kalmasına bir tepki de Genç İletişimciler Derneği’nden geldi.

GİD'den sert bildiri

Asrın en kanlı terör örgütü PKK’ya, ‘cumartesi anneleri’ üzerinden propaganda desteği veren ancak Hacire Ana’nın başlattığı evlat nöbetini görmezden gelen Batılı reklam holdinglerine sert çıkan Genç İletişimciler Derneği, “Gözümüz Üstünüzde” başlıklı bir bildiri yayınladı. GİD Başkanı Çağlayan İbiş imzasıyla yayınlanan bildiride terör yandaşı kuruluşlar isim isim zikredildi.

Evlat nöbeti devrimdir

Evlatları zorla dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP İl Örgütü önünde gerçekleştirdikleri eylemin “devrim” olarak nitelendirildiği açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı terör eylemlerinde kullanılmak için bölücü PKK terör örgütü tarafından evlatları dağlara kaçırılmış anaların ve babaların, evlatlarını PKK’nın kanlı ellerinden kurtarmak için PKK/HDP’nin Diyarbakır’daki sözde İl binası önünde gerçekleştirdikleri eylemler, PKK terörünün ve destekçilerinin son bulması için büyük bir devrimdir.” ifadelerine yer verildi.

PKK'cı ajansları isim isim deşifre ettiler

PKK sevicilere doğrudan eleştiri yönelten Genç İletişimciler Derneği açıklamasında,“PKK’ya ‘Cumartesi Anneleri’ konseptini ortaya çıkararak propaganda desteği veren Batılı reklam holdingleri WPP Group, Omnicom Group, Interpublic Group, Publicis Group’un ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, Ortadoğu ve Türkiye’deki merkez ofisleri, merkezlerine bağlı alt marka ajansları, medya planlama ve satın alma ajansları, dijital ajansları, prodüksiyon şirketleri, film yapım şirketleri ve kullandıkları sözde sanatçılarla PKK’ya, FETÖ’ye, DHKP-C’ye ve DAEŞ’e açıktan verdikleri propaganda desteklerini ivedilikle çekmelerini istiyoruz. Terör örgütlerine verdikleri desteklerin Terörle Mücadele Kanunu 7/2’ye göre terör propagandası kapsamında değerlendireleceğini söz konusu reklam holdinglerine hatırlatıyoruz.” denildi.

‘Susmuyoruz’un arkasında da onlar var

Söz konusu kuruluşların, 17 rap sanatçısını paravan şeklinde kullanarak “Susmuyoruz” adlı şarkı yaptırdığına değinilen açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde yaptıkları diğer tüm kampanyaların kendileri tarafından yaptırıldığını bildiğimizi, her zaman karşılarında olduğumuzu ve Devletimizin savcıları ve güvenlik güçlerimizle bu bilgileri paylaşmaktan asla çekinmeyeceğimizi açıkça belirtiyoruz.” sözleri sarf edildi.

 

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 15:36
  1. Diyarbakır
  2. Çağlayan İbiş
  3. Genç İletişimciler Derneği
  4. PKK
  5. WPP Group
  6. Omnicom Group
  7. Interpublic Group
  8. Publicis Group

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