Genç güreşçiler, Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak - Estonya'da yarın başlayacak Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 30 milli sporcu madalya mücadelesi verecek



ANKARA (AA) - Dünya Gençler Güreş Şampiyonası yarın Estonya'da başlayacak. Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek organizasyonda müsabakalar, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.

Türkiye, 18 Ağustos'ta sona erecek şampiyonada tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek. Organizasyonun ilk gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Estonya'da mindere çıkacak 30 milli güreşçi şöyle:

- Erkekler serbest stil

57 kilo: Ahmet Duman 61 kilo: Mustafa Keleş 65 kilo: Ahmet Salim Yiğit 70 kilo: Ömer Faruk Çayır 74 kilo: Abdulvasi Balta 79 kilo: Ömer Faruk Karadeniz 86 kilo: Çağrı Can Bayram 92 kilo: Polat Polatçı 97 kilo: Feyzullah Aktürk 125 kilo: Paşa Ekrem Karabulut

- Grekoromen 55 kilo: Mükremin Aktaş 60 kilo: Kerem Kamal 63 kilo: Abdullah Toprak 67 kilo: Abdulsamet Başar 72 kilo: İsmail Gün 77 kilo: Abdurrahman Kalkan 82 kilo: Doğan Kaya 87 kilo: Bedirhan Tan 97 kilo: Beytullah Kayışdağ 130 kilo: Muhammet Hamza Bakır

- Kadınlar

50 kilo: Zehra Demirhan 53 kilo: Rahime Arı 55 kilo: Elvira Kamaloğlu 57 kilo: Özge Fındıkçı 59 kilo: Elmas Çelik 62 kilo: Cansu Aksoy 65 kilo: Yağmur Çakmak 68 kilo: Kadriye Aksoy 72 kilo: Merve Pul 76 kilo: Mehtap Gültekin



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