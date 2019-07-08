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Genç girişimciler dünya sosyetesinin merkezinde iş kurdu

İzmirli girişimci kardeşler Gizem ve İdil İdiz, dünya sosyetesinin tatil ve eğlence merkezi Monako’da sağlık turizm şirketi kurdu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:13
Genç girişimciler dünya sosyetesinin merkezinde iş kurdu

İzmirli girişimci kardeşler Gizem ve İdil İdiz, dünya sosyetesinin tatil ve eğlence merkezi Monako’da sağlık turizm şirketi kurdu.


Fransa’nın saygın üniversitelerinden Université de Nice Sophia Antipolis Hukuk Fakültesinde ekonomi eğitimi alan Gizem ve İdil İdiz adlı kardeşler, başarılı eğitim hayatlarını yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarıyla da sürdürdü. İdil İdiz, Fransa’da Ekonomi ve İnsan Kaynakları ile Hukuk ve Ekonomi Yönetimi bölümlerinde çift yüksek lisans diplomasına sahip olurken, Dr. Gizem İdiz de Yaşar Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladı. “Uluslararası Sağlık Turizmi Tarafları ve Yükümleri” başlıklı doktora tezi bulunan Gizem İdiz ile kardeşi İdil İdiz, Monako’da sağlık turizm şirketi kurdu.


Şirketin kuruluş öyküsünü anlatan Gizem İdiz, "Monako Prensliği’nin sağlık, turizm ve teknoloji alanındaki yüksek potansiyelini değerlendirerek sağlık turizm şirketini kurduk. Yurt dışından Monako’ya sağlık turizmi kapsamında hizmet almayı amaçlayan kişilere hizmet vereceğiz. Türkiye’de 2017 yılında ilk kez ‘Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı’ hakkında bir yönetmelik yayımlandı. Ülkemizin de uluslararası sağlık turizmi kapsamında sahip olduğu potansiyelle gelecekte daha da önemli bir konuma geleceğini düşünüyorum. Erkek egemen iş dünyasında bizim gibi daha çok kadının yer almasını ümit ediyoruz. Genç girişimci olmak ise her zaman cesaret ister ancak kalitenin en iyi iş planı olduğunu düşünüyorum ve bu yolda ilerlemek isteyenlere ‘cesur’ olun demek istiyorum” diye konuştu.


Uluslararası sağlık turizminin birçok sektörü de içinde barındırdığını ifade eden Clınımont Monoco şirketinin CEO’su İdil İdiz ise, "Yılda 700 farklı uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmakta olan Monako Prensliği birinci sınıf turizm için dünyanın varış noktası. Uluslararası sağlık turizminde bir ülkenin turizm ayağının da çekici olması tercih edilebilirliğini yükseltmektedir. Monako’daki bu yüksek potansiyeli keşfederek şirketi kurma kararı aldık” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:13
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