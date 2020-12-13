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Ekonomi Genç Girişim ve Yönetişim Derneği "salgında Ankara ticareti" raporu hazırladı
Ekonomi

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği "salgında Ankara ticareti" raporu hazırladı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 13:02:48 -
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği "salgında Ankara ticareti" raporu hazırladı

ANKARA (AA) - Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının işletmeler üzerindeki etkileri ve üye beklentilerine ilişkin rapor hazırlayarak bakanlıklar dahil ilgili kurumlara gönderdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, GGYD'nin, salgında ikinci dalgayla yeniden başlayan kısıtlamaların işletmelere etkileri ile sektörde yer alan işletme sahiplerinin beklentileri konusunda araştırma yaptığı belirtildi.

Tamamı Ankara’da, hizmet sektörü ağırlıklı farklı iş kollarında faaliyet gösteren 550’ye yakın dernek üyesi üzerinden yapılan araştırmaya göre, ikinci kısıtlamalardan en fazla etkilerinin sektörlerin başında gıda, turizm ve organizasyon, eğitim, sağlık ve güzellik sektörleri geliyor.

GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, bir kez daha kapanan restoran ve kafe gibi işletmelerin zararının çok büyük olduğunu, bazı işletmelerin tamamen kapandığını, bazılarının devredildiğini, bazı işletmecilerin de sektör değiştirdiğini belirtti.

Salgından etkilenen sektör temsilcilerinin beklentilerini aktaran Allıoğlu, talepleri şöyle sıraladı:

"Ortak talepler; SGK, KDV ve stopaj yükümlülüklerinin faizsiz ertelenmesi, kira konusunda yardım veya muafiyet sağlanması, faizsiz veya düşük faizli esnaf kredilerinin genişletilmesi, başta elektrik, su ve doğal gaz olmak üzere düzenli faturalarda indirim uygulanması veya kademeli ötelenmesi, verilen kredilerin başlayan ödemelerinin ertelenmesi, ücretsiz izne ayırmak zorunda kalınan personele destek sağlanması, bankalarca kredi kartları ile kredilerin faizsiz olarak en az 1 yıl süreyle ötelenmesi, gıda sektörü için KDV’nin 2021 yılı sonuna kadar yüzde 1 olarak devam etmesi, kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletilip süresinin uzatılması."

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