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Spor Genç futbolculara taş çıkartıyor! Ronaldo öyle bir gol attı ki...
Spor

Genç futbolculara taş çıkartıyor! Ronaldo öyle bir gol attı ki...

Yeniakit Publisher
2024-08-23 11:14:00 -

Suudi Arabistan Ligi, dün oynanan maçlarla başladı. Al Nassr'ın süperstarı Cristiano Ronaldo, inanılmaz bir gole imza attı.

Suudi Arabistan Ligi, dün oynanan maçlarla başladı. Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, inanılmaz bir gole imza attı.

Suudi Arabistan Pro Lig ilk hafta maçında Al Nassr, evinde Al Raed'i ağırladı.

Mücadele, 1-1 eşitlikle tamamlandı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

RONALDO HAVADA ASILI KALDI

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, ilk haftadan golünü atmayı başardı.
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Takımın maçtaki tek golünü atan Ronaldo, 34. dakikada Mane'nin yaptığı ortaya inanılmaz bir yükselişle kafa vuruşu yaptı be topu ağlarla buluşturdu.

49. dakikada sahneye çıkan Mohamed Fouzair, penaltıdan Al Raed'e eşitliği getirdi.

48 MAÇTA 50 GOL

Ronaldo, 48 lig maçında 50 gol atarak ulaşılması zor bir istatistiğin sahibi oldu.

Maç sonu üzgün görünen Portekizli yıldıza takım arkadaşları moral vermeye çalıştı.

Geçen sezonu 2. sırada bitiren Al Nassr, yeni sezona da puan kaybıyla başlamış oldu.

Ligin ilk haftasında oynanan diğer maçların sonuçları şu şekilde:

Al Taawon-Al Fayha: 1-0

Al Wehda-Al Riyadh: 3-3

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