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Spor

Genç futbolcu koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı

Fransa Ligi takımlarından Montpellier'in futbolcusu Junior Sambia, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

2020-04-24 09:55:00 -
Genç futbolcu koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'in 23 yaşındaki genç futbolcusu Junior Sambia, solunum ve sindirim sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Corona virüs olduğu anlaşılan genç futbolcu, yoğun bakıma alınırken dünden beri yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Fransız basınının haberine göre Sambia, Fransa Ligi'nde corona virüse yakalanan en genç futbolcu oldu.

Defansif orta saha pozisyonunda oynayan Fransısz futbolcu, bu sezon takımıyla 22 maça çıkıp 1 gol ve 1 asist yapmıştı.

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