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Spor Genç futbolcu kansere yakalandı
Spor

Genç futbolcu kansere yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-08-07 15:48:00 -
Genç futbolcu kansere yakalandı

İstanbulspor'un genç futbolcusu Baran Alp Vardar'a kanser teşhisi konuldu.

Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, 19 yaşındaki futbolcu Baran Alp Vardar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Genç oyuncu için kanser teşhisi konulduğu ifade edilen açıklamada, "Biz hep seninle olacağız canımız Baran Alp Vardar. Altyapımızdan yetişmiş, A takımımızda görev almış, canımız Baran Alp Vardar’a yapılan tetkikler sonucu kanser teşhisi konmuş, tedavi sürecine başlamıştır. Daima seninle olacağız" denildi.

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ile futbolcular Baran Alp'i hastanede ziyaret ederek moral verdi.
Yapılan bu açıklama sonrası birçok kulüp de geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Geçtiğimiz sezonun son dönemlerinde A takıma yükselen Baran Alp, Süper Lig'de 3 maçta forma giydi.

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