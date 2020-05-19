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Genç futbolcu boğularak hayatını kaybetti

Antalya’da Manavgat Belediyespor U 19 takımının başarılı futbolcusu Umut Özmen,ailesi ile birlikte gittiği Gündoğmuş Karadere Mahallesi’ndeki gölette boğularak yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 19:37:36 -
Genç futbolcu boğularak hayatını kaybetti

Antalya’da Manavgat Belediyespor U 19 takımının başarılı futbolcusu Umut Özmen,ailesi ile birlikte gittiği Gündoğmuş Karadere Mahallesi’ndeki gölette boğularak yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, Umut Özmen (18) ailesi ile birlikte Manavgat’tan Gündoğmuş Karadere Mahallesi’ne gezmeye gitti. Özmen, İnişdibi Sokak Gebedere mevkiinde bulunan balık çiftliğinin yaklaşık 150 metre aşağısında hidroelektrik santralinin altındaki gölete yüzmek için girdi. Bir süre sonra suyun içinde çırpınmaya başlayan talihsiz genç, ailesinin çabalarına rağmen kurtarılamadı. Umut Özmen’in cansız bedeni, olay yerine gelen Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı SAK Timi tarafından göletten çıkarıldı. Talihsiz gencin cesedi Gündoğmuş Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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