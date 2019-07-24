Genç fotoğrafçının ilk sergisi

Eskişehir Sanat Derneği tarafından Gezdim Gördüm Projesi kapsamında düzenlenen ilk fotoğraf sergisinde, genç fotoğraf sanatçısı Nil Oskaylar’ın objektifine yansıyan kareler sergilendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergide toplam 40 adet fotoğraf beğeniye sunuldu. Katılanların beğenisini toplayan sergi, yaklaşık bir hafta sürdü. Yoğun katılımın olduğu fotoğraf sergisiyle ilgili konuşan Nil Oskaylar, sergiye duyulan ilgiden memnun olduğunu söyledi. Fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini belirten Sanat Derneği Genç Fotoğrafçılar Başkanı Oskaylar, "Fotoğraf çekmek bilinçlice yapılınca zevkli oluyor. Sanat derneğinde zaman zaman açılan kurslara ve gezilere herkesi davet ediyoruz. Fotoğraf çekmek o anı yakalamak demektir. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Sergimde bana destek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.