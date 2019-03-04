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Genç FIDE Ustası'nın hedefi dünya şampiyonluğu

- Tekirdağ'da komşularının kızından heveslenerek başladığı satrançta "Kadın FIDE Ustası" unvanını alan 15 yaşındaki Esma Doğa Duran, yaşadığı yenilgilerden sonra bırakmayı düşündüğü satrançta hamlelerini dünya şampiyonluğu için yapıyor- Namık Kemal Lisesi öğrencisi Esma Doğa: "Artık satrancı bırakmayı düşünmüyorum, dünya şampiyonluğu için hamlelerimi yapıyorum"

04 Mart 2019 Pazartesi 11:15
Genç FIDE Ustası'nın hedefi dünya şampiyonluğu


TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da komşularının kızından heveslenerek başladığı satrançta Dünya Satranç Federasyonunca (FIDE) "Kadın FIDE Ustası" unvanını alan Esma Doğa Duran, katıldığı turnuvalarda aldığı yenilgilerden sonra bırakmayı düşündüğü bu sporda dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Namık Kemal Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Esma Doğa Duran, oturdukları mahallede komşularının kızından heves ederek 7 yaşında satrançla tanıştı.

Esma Doğa, satranca başladığı ilk sene Türkiye 3'üncüsü oldu; motivasyonunu artıran bu dereceden sonra 9 yaşında Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Bugüne kadar katıldığı şampiyonalarda 3 Türkiye, 2 Avrupa okullar şampiyonluğunun yanı sıra pek çok derecesi bulunan Esma Doğa'ya, Dünya Satranç Federasyonu 2017 yılında "Kadın FIDE Ustası" unvanını verdi.


- "Satranç bağımlılık yapıyor"


Esma Doğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hevesle başladığı satrançta kısa sürede yakaladığı başarıyı kendisinin dahi hayal edemediğini söyledi.

Başarısını çok çalışmaya bağlayan Esma Doğa, "Çekişmeli geçen bazı maçlarımı kaybettikten sonra satrancı bırakmayı düşündüm. O zaman çok üzülüyordum. Ama santranca alıştıktan sonra insan bırakamıyor, bağımlılık yapıyor. Artık satrancı bırakmayı düşünmüyorum, dünya şampiyonluğu için hamlelerimi yapıyorum." diye konuştu.

Büyük hedefine ulaşmak için daha fazla çalışacağını ifade eden Esma Doğa, aynı tarihte olduğu için hangisine katılacağına karar veremediği 10 Nisan'daki Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası ile Dünya Okullar Şampiyonası'na hazırlanıyor.



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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:15
  1. Esma Doğa Duran
  2. Satranç
  3. şampiyon
  4. Tekirdağ

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