Genç evliye zulüm iki can daha aldı

Genç evlilik yapan çiftlerin tecavüz suçlamasıyla yargılanarak ağır hapis cezalarına çarptırılması yuvaları dağıtmakla kalmıyor, hayatları da karartıyor. Nikahsız birliktelik yerine Allah’ın emrini uygulayıp evlenen ancak bu nedenle eşleri “tecavüz” ithamıyla cezaevlerine atılan kadınlardan kimisi üzüntü ve zor hayat koşulları nedeniyle felç geçirerek hayatını kaybetti, kimisi ise intihar etti. Genç Evlilik Mağdurları Platformu’na göre genç evlendikleri için ölüme sürüklenen kadınların faili, ‘çocuk evlilik’ yaftasıyla aile düşmanlığı yapan karanlık zihniyet...

Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 124. Maddesindeki ‘Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez’ hükmü nedeniyle yaşanan mağduriyetler, eşlerinin hasretini çeken mağdur kadınları ölüme kadar sürüklüyor.

Severek ve ailelerinin rızasını alarak 18 yaşın altında aile kuran çiftlerden Levent ile Emine Karakaya, TMK 124 ile yuvası dağılanlar arasında. 18 yaşındaki eşiyle 16 yaşında yuva kuran Emine Karakaya, kamu davası sonucu kocasına “cinsel istismar” suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmesinin ardından kabus dolu günler yaşadı. Nikahlı eşinden başka bir kadının elini tutmamış olan Levent Karakaya’ya verilen bu utanç dolu karar sonrası tutuklanan koca, Ankara Yenikent Cezaevi’ne konuldu.

Evliliklerinin 9’uncu yılında gelen hapis cezası ile 2 çocuğuyla ortada kalan Emine Karakaya kahroldu.

400 TL’lik kirasını ödeyemeyen, evindeki eşyaları satmak zorunda kalan Karakaya, günden güne tükendi.

Genç kadın, 2015 yılında eşini ziyaret için gittiği Yenikent Cezaevi’nin kapısında fenalaşarak yere yığıldı. Felç olan Emine Karakaya, bir süre devam eden tedavisinin ardından Ankara Numune Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Üzüntüye vücudu dayanamayan Karakaya’nın 2 çocuğu öksüz kaldı, eşi Levent Karakaya ise hâlâ cezaevinde...

Eşine kavuşamadı, canına kıydı

Genç yaşta yuva kuran ve eşine 10 yıl 8 ay hapis cezası verilen Fatma Aydın’ın akıbeti de oldukça acı. “Allah’ın emri Peygamber’in kavli ile” Özgür Aydın’la birleştirdiği hayatı kamu davası ile sarsılan Fatma Aydın için sonun başlangıcı, eşinin hapise atılması oldu.

Babası da farklı bir sebepten dolayı cezaevinde olan Fatma Aydın’ın, iki çocuğu ile olan mutlu yaşantısı eşinin demir parmaklıklar arkasına atılmasıyla bitti. Aydın’da çocuklarına hem annelik hem babalık yapmaya çalışan ve eşinin yolunu gözleyen Fatma Aydın, 2016 yılında AK Parti tarafından genç evlilik mağduriyelerinin giderilmesi için gündeme getirilen yasa tasarısını dört gözle bekledi.

Feminist çevrelerin “çocuk tecavüzcüleri affediliyor” yalanı ile karşı çıktığı yasa tasarısına muhalefet partileri de destek verince yasa tasarısı 2016’da geri çekildi.

Aynı süreçte büyük çocuğu da otomobil kazası geçirdi. Ümitsiz kalan Fatma Aydın, tarım ilacı içerek canına kıydı. Aydın’ın da eşi hâlâ cezaevinde ve ardında biraktığı 2 çocuk öksüz kalmış durumda.

Kızlarımızın failleri aile düşmanları

Genç Evlilik Mağdurları Platformu Sözcüsü Sevim Eraydın, yaşanan acı hadiselerin sorumlusunun aile düşmanları olduğunu söyledi. “Evlilik ‘suçu’ işledikleri için son 3 yıl içerisinde iki kızımız can verdi.” diyen Sevim Eraydın, "Sırf aile dedikleri için öldü bu kızlarımız. Ömürlerinin baharında eşleri cezaevlerine girdi, onlar toprağa. Ortada kalan yavruların halini ise düşünen yok. Bu kadınların isimlerinin gündeme gelmesi için illa eşine, yuvasına asi olması mı gerekiyor? Buna çocuk evliliği deyip yaşıt gençlerin evlenmesinin yasak kalmasını isteyen zihniyet, Emine Karakaya ve Fatma Aydın’ın ölümünden sorumludur” ifadelerini kullandı.