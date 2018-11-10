Genç evliye hapis sapkına müsamaha

Yine çifte standart, yine emniyet ve yargı mekanizması. Ailelerinin rızasını alarak gönül birlikteliği çerçevesinde genç yaşta aile kuranlar hakkında “18 yaş altında yasak” diyerek harekete geçen ve hapis cezaları yağdıran yargı, Türkiye’de yasak olmasına rağmen sözde düğün törenleri düzenleyip şov yapan eşcinsel sapkınlara göz yumuyor. Genç evlilerin nikah törenlerine terör yuvasını basar gibi operasyon düzenleyen, damatları ‘istismarcı’ yaftasıyla yaka paça gözaltına alan emniyet birimleri de, yasal altyapısı bulunmamasına rağmen ‘eşcinsel nikah’ adı verilen ve mantar gibi çoğalan sapkın törenlerle ilgili kılını kıpırdatmıyor.

Genç evliler ‘istismarcı’ oluyor

Türkiye’de aile kurumu ve toplum yapısına yönelik sistematik saldırılar etkisini artırarak sürerken, devlet kurumlarının gafletvari tutumu kapanmaz yaralar açıyor. Türkiye genelinde 3 bin 830 aile genç yaşta nikah kıydıkları gerekçesiyle haklarında şikayet olmaksızın başlatılan kamu davaları nedeniyle cezaevlerinde mağduriyet yaşıyor. Harama bulaşmayarak helal dairede nikah kıyan genç çiftlere ‘çocuk’ denilerek yasaklar dayatılıyor, damatlara ‘istismarcı/tecavüzcü’ yaftası vuruluyor. Bununla da yetinilmiyor, evliliklerine rıza gösteren, onlar hakkında şikayetçi olmayan anne-babalar hakkında da kamu davası başlatılıyor ve hapis cezaları veriliyor. Tecavüzcü sapıklarla bir tutulan genç evliler ve ailelerine, ‘çocuk istismarı’ suçundan 9 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Aynı sistem, yasal dayanağı bulunmayan erkek erkeğe-kadın kadına sapkın evliliklerde ise kör-sağır-dilsiz rolüne bürünüyor.

Sapkın düğünlere ise kayıtsız kalınıyor

Emniyet ve yargı birimleri İstanbul’da LGBT’li sapkınlar Ekin Keser ve Emrullah Tüzün’ün ‘eşcinsel nikah’ adı altında 2 Eylül 2014’te yasaları çiğneyerek düzenledikleri törenle ilgili kılını kıpırdatmadı. Yasaları çiğneyen sapkınlar, “Korkmuyoruz, yaptığımız şeyle gurur duyuyoruz” şeklinde basına demeçler vermesine rağmen yasa koyucular ve koruyucular harekete geçmedi. Eşcinsel sapkınlığın yaygınlık kazanması için sözde nikah töreni düzenlediklerini itiraf eden çift, “Biz bunu yapalım ve eşcinsel ilişkiler de sadece sevgililik olarak kalmasın düşüncesindeydik” itirafında da bulundu.

Genç evlilere tecavüzcü/istismarcı yaftası vuranlar, İstanbul’un göbeğinde sapkın törenlerle nikah kıydıklarını söyleyen bu cinsî sapıklara karşı ses çıkarmadı.

İzmir’in göbeğinde yasaları çiğnediler

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de bir düğün salonunda tertiplenen törenle ‘evlenen’ iki erkekle ilgili de hiçbir işlem başlatılmadı. Kurgu nikah ve mizansen törenle gerçekleştirilen sözde ‘düğün merasimi’, emniyet baskını olmaksızın çalgı-çengi eşliğinde gerçekleştirildi. Hukuki dayanaktan yoksun sözde nikâhın görüntüleri sosyal medyada çarşaf çarşaf yayınlandı ancak adli merciler bunu ihbar kabul etmedi, harekete geçmedi.

Barış Sulu adlı cinsi sapkının Aras Güngör isimli bir diğer sapkınla resmi nikah kıymak için başlattığı işlemler ise sürüyor. Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) milletvekili adayı olacak kadar ileri giden, “seçilirsem vaadim eşcinsel evliliklerini yasallaştırmaktır” diyen travesti Barış Sulu’nun her eylemi ‘özgürlük’ olarak nitelendirildi.

‘Fe eyne tezhebun?’

Türkiye genelinde 3 bin 830 aile genç yaşta nikah kıydıkları gerekçesiyle cezaevlerinde mağduriyet yaşarken, söz konusu sapkın nikah törenleriyle ilgili hiçbir cezai işlem yapılmaması “Bu gidiş nereye?” ayet-i kerimesini akıllara getiriyor.