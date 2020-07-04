Genç evlilik mağdurlarından HDP'ye çok zor soru

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr yayınına katılan genç evlilik mağdurları Gülcihan Engin ile Celile Çukur, HDP başta olmak üzere diğer muhalefet partileri ile sözde kadın derneklerinin eşleri hakkında 'istismarcı' söyleminde ısrar etmeleri karşısında çileden çıktı. Resmi ve dini nikahlı eşi 'çocuğa yöelik cinsel istismar' suçundan cezaevinde olan Celiler Çukur, "Biz ne zaman gündeme gelsek HDP'liler, 'Çocuk istismarı meşrulaştırılamaz' diyorlar. Peki bu HDP'liler hain örgüt PKK tarafından kaçırılıp istismara uğrayan genç kadınların hakkını neden aramadı? Eşlerimize istismarcı diyenlerle hukuk önünde hesaplaşacağız." dedi.

'Çocuğum doğmadan eşimi tutukladılar'

"Biz evlilik için bütün şartları yerine getirdik ama eşimi evliliğimizin devam eden yıllarında mahkum ettiler." diyen Gülcihan Engin, "Ben eşimle 2016 yılında severek ve isteyerek evlendim. İki evladımız oldu. İlk çocuğuma doğum yaptığımda 18 yaşından küçüktüm. Hastane personelinin şikayeti ile hakkımızda kamu davası açıldı. Eşime 16 sene ceza verdiler. Mahkeme süreci devam ederken ben ikinci çocuğuma hamile kaldım. Henüz evladım dünyaya gelmeden eşimi tutukladılar." ifadelerini kullandı.

Eşi 19 yıl ceza alan Celile Çukur ise şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin bizi TBMM'de gündeme getirdi. HDP'liler her zaman olduğu gibi 'Çocuk istismarı meşrulaştırılamaz' diyerek bize karşı çıktı. Ben şimdi HDP'lilere şunu sormak istiyorum: Dağa kaçırılıp hain örgüt tarafından istismar edilen kadınlar için neden bir şey demediler? Bizim eşlerimiz istismarcı değil. Benim dini ve resmi nikahlı evliliğimden bir evladım var. Ben eşim tarafından istismara uğramadım."