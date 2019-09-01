Genç evlilere umut ışığı

Kamu davaları ile hayatlarına pranga vurulan genç evlilere umut olacak yargı kararına ulaşıldı. “Zina değil nikah” diyerek eşiyle 18 yaş altında evlilik yaptığı için hakkında 8 yılı aşkın süre hapis cezası verilen Burhan Erhan’ın verdiği hukuk mücadelesinden zaferle ayrıldığı ve Yargıtay’ın hapis cezası kararının bozulmasına hükmettiği tespit edildi.

Çiftler de razı aileler de

Genç yaşta evlenmenin suç sayıldığı ülkemizde eşinden ve yuvasından koparılarak cezaevlerine atılan 10 bini aşkın tutuklu için emsal niteliğindeki karar 2013 yılında alındı. Genç yaşta haram ilişkiyi değil nikahı tercih ederek yuva kuran ancak devletin “18 yaş altında evlenmek yasak” kuralına çarpan İzmirli Refika Erhan ile Burhan Erhan, mutlu yuvalarının yıkılmaması için yıllarca hukuk mücadelesi verdi.

Karşıyaka 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, 16 yaşındaki Refika Erhan ile 20 yaşındaki Burhan Erhan’ın 2007 yılında yuva kurması ile ilgili soruşturma başlattı. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pazarlama Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Burhan Erhan’ın, komşusu olan ve o tarihte 16 yaşında olan Refika İyigün’le hayatını birleştirmesine aileler önce karşı çıktı ancak daha sonra gönül birlikteliğine onay verilerek şikayetten vazgeçildi.

Yargı, kara kedi gibi araya girdi

İki aile anlaşıp genç çifte düğün yaptı. Gelinlik giyen Refika, “18 yaş” dayatması nedeniyle Burhan Erhan’la nikah masasına oturamadı. Mutlu evliliğini sürdüren Refika Erhan, 18 yaşına girer girmez Burhan Erhan ile resmi nikah kıydı. Aynı zamanda genç çiftin ‘Baran’ ismini verdikleri erkek bebekleri dünyaya geldi. Soruşturmayı sürdüren savcılık ise ailenin yakasını bırakmadı. Burhan Erhan hakkında, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 15 yıl hapis cezası talebiyle yargılanması için Karşıyaka 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Evliliğe şok ceza: 8 yıl!

2008 yılında yapılan son duruşmaya, kucağında, 6 ay önce doğurduğu bebeğiyle katılan genç anne, eşiyle severek evlendiğini, istismarın söz konusu olmadığını vurgulayarak, “Burhan’ı kaçırdım. Her şeyi ben planladım. Bebeğimizle üçümüz çok mutluyuz” dedi. Burhan Erhan da eşi Refika Erhan’ı çok sevdiğini ve resmi nikah kıyacaklarını belirterek düğün fotoğraflarını delil olarak sundu. Mahkeme heyeti, Burhan Erhan’ı önce 10 yıl, ardından duruşmalardaki iyi hali nedeniyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar sonrası şok olan çift, ağlayarak adliyeden ayrıldı.

Yargıtay’dan emsal karar

Aldığı 8 yıl 4 aylık hapis cezasının ardından, üniversiteye de gidemeyen ve eğitimini yarım bırakan Burhan Erhan, kararı temyiz etti. Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi, temyiz başvurusunu 2013 yılında değerlendirmeye aldı. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği cezayı bozdu. Genç çiftlere özgürlük yolunu açan Yargıtay, 16 yaşında evlenen Refika Erhan’ın kemik yaşının da büyük olduğuna dikkat çekerek sanığa itirazını yerinde buldu. Yargıtay’ın yeniden yargılama yapılması için kararı bozması üzerine yeniden yargılanan Burhan Erhan davası beraatle sonuçlandı.

“İnşallah cezaevindeki evlilik mahkûmlarına örnek olurum”

Genç yaşta evlenen tüm çiftler için emsal teşkil eden karar ile birlikte Burhan Erhan, mutlu yuvasına devam etti.

Hapis cezası endişesiyle üniversite öğrenimini yarım bırakmak zorunda kalan Burhan Erhan, o dönem yaptığı yorumda şu manidar sözleri sarf etti: “İnşallah bu kez karar bozulup, ceza verilmez. Hiç olmazsa bu yüzden cezaevine girenlere bir örnek olurum.”