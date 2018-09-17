Genç evlilere kamu dâvâları hayat karartıyor

Faruk Arslan İstanbul Genç yaşta yuva kuran gençlerin cezaevlerine atılması, büyük travmalara neden oluyor. Severek yuva kuran ancak 18 yaş dayatması nedeniyle hayatları kararan çiftler arasında yer alan Emine ile Levent Karakaya’nın acı hikayesi ise yürekleri dağlıyor.

MUTLU YUVA ‘KAMU DÂVÂSI’YLA YIKILDI

Hayatlarının baharındayken Levent Karakaya’yı cezaevine, Emine Karakaya’yı ise mezara götüren süreç, gençlerin 2006 yılında nikahlanarak dünyaevine girmeleriyle başladı. Mutlu bir yuva kuran ve Seda ile Fırat adında iki çocukları dünyaya gelen çiftin mutluluğuna kast eden Türkiye’deki ceza sistemi, çifte “18 yaş” dayatmasıyla kamu davası açtı. 18 yaşında nikah masasına oturan Levent Karakaya’ya, nikahlandığında Emine Karakaya’nın 16 yaşında olduğu için açılan “cinsel istismar” davası 9 yıl sonra sonuçlandı.

2 ÇOCUĞUYLA ORTADA KALDI

Davayı 2015 yılında karara bağlayan mahkeme, Levent Karakaya’ya “o senin eşin değil, sen tecavüzcüsün” diyerek 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Nikahlı eşinden başka bir kadının elini tutmamış olan Levent Karakaya’ya verilen bu utanç dolu karar sonrası tutuklanan Levent Karakaya, Ankara Yenikent Cezaevi’ne konuldu. 9 yıl sonra gelen bu şok mahkeme kararı yüzünden genç kadın iki çocuğuyla birlikte ortada kaldı.

ACIYA DAYANAMADI, FELÇ GEÇİRDİ

Mahkeme kararıyla eşinden ayrı kalan Emine Karakaya, aylık 400 TL olan kirayı ödeyemedi. Ev sahibi “çık” deyince, çaresiz evindeki eşyaları yok pahasına sattı. Emine Karakaya, daha sonra, iki çocuğuyla birlikte, pazarcılık yaparak geçinen babasının evine yerleşti. Genç kadın, eşini ziyaret için gittiği Yenikent Cezaevi’nin kapısında fenalaşarak yere yığıldı. Emine, yapılan müdahalenin sonrasında eve gönderildi. Dinlenmeye çekildi. Ama kimseyle konuşmuyor, sürekli uyuyordu. Üzüntüden felç geçirdiği, sol tarafının tutmadığı anlaşıldı.

DAHA KAÇ EMİNE TOPRAĞA DÜŞECEK?

Ankara Numune Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alınan Emine Karakaya 3 gün önce aniden fenalaştı. Yoğun bakıma kaldırılan kadın burada hayatını kaybetti.

Evlenme yaşını düşüren Avrupa’ya rağmen Türkiye’de gençlere 18 yaş dayatmasının yapılarak genç yaşta evlenenlerin hapisle cezalandırılması, bir fidanın toprağa düşmesine neden oldu. 3 yıl önce yaşanan bu acı olay, “Mağduriyetleri gidermek için daha kaç Emine’nin ölmesi gerekiyor” yorumuna sebep oluyor.