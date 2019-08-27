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Genç Emirhan'ın organları 4 hastaya umut olacak

Trabzon'da silahla yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen Emirhan Yıldız'ın organları bağışlandı

27 Ağustos 2019 Salı 20:03
Genç Emirhan'ın organları 4 hastaya umut olacak

TRABZON (AA) - Trabzonda silahla yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen Emirhan Yıldız'ın bağışlanan organları, 4 hastaya umut olacak.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 21 yaşındaki Yıldız'ın bir süre önce beyin ölümü gerçekleşti.

Organ Nakli İl Koordinatörlüğünün görüşmesi sonucu Yıldız'ın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

Yıldız'ın kalp, karaciğer ve böbrekleri uzman ekip tarafından alınarak, nakledilmek üzere bağış bekleyen hastalara gönderildi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 20:03
  1. Emirhan Yıldız
  2. organ bağışı
  3. Trabzon

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