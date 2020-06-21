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Aktüel

Genç DJ’yi öldüren şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan genç DJ’yi öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 23:03:03 -
Genç DJ’yi öldüren şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan genç DJ’yi öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, sabaha karşı Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ö. isimli şahıs, gece saatlerinde 2 kız arkadaşıyla birlikte DJ’lik yapan arkadaşı Levent Bat’ın evine gitti. Sabaha karşı Bat, İ.Ö. tarafından henüz öğrenilemeyen bir nedenle tabanca ile vuruldu. Ağır yaralanan Levent Bat’ın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği öğrenildi.


Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından İ.Ö. ve beraberindeki 3 kişi gözaltına aldı. İ.Ö.’nün emniyette verdiği ifadesinde Bat’ı şakalaşırken, yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.


Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan İ.Ö. tutuklanırken, T.S. isimli bir şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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