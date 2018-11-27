THY- Euroleague
0553 313 94 23

Genç Çiftçi Akademisi'nin Ankara'daki ilk teorik eğitimleri tamamlandı

Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf:- "Adana, Bursa ve Şanlıurfa'da aralık ayında başlatmayı planladığımız eğitimler için başvuru kabul etmeye başladık. Önümüzdeki haftadan itibaren Ankara'da ikinci sınıfımızı da başlatmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz"

27 Kasım 2018 Salı 13:53
Genç Çiftçi Akademisi'nin Ankara'daki ilk teorik eğitimleri tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi'nin Ankara’daki ilk teorik eğitimleri tamamlandı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilincini kazandırmak amacıyla Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi'nin Ankara’daki ilk sınıfı, teorik eğitimlerini tamamladı.

Genç Çiftçi Akademisi, geçen ay Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle hayata geçirilmiş ve pilot sınıfı Ankara’da eğitime başlamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, Ankara'daki ilk sınıf için teorik eğitim aşamasını geçen hafta tamamladıklarını belirterek, ilk sınıftaki katılımcıların 5 haftalık eğitim bölümünde teorik olarak öğrendikleri işleri fiilen yaparak tecrübe edecekleri ve pekiştirecekleri pratik eğitim aşamasına geçtiklerini kaydetti.

Akademinin Adana, Bursa ve Şanlıurfa'da düzenlenecek eğitim programları için de başvuru kabul etmeye başladığını bildiren Pişmaf, "Tanıtım toplantımızda duyurduğumuz üzere, büyükbaş süt hayvancılığı konusundaki programı önümüzdeki günlerde farklı şehirlerde de başlatacağız. Bu çerçevede Adana, Bursa ve Şanlıurfa'da aralık ayında başlatmayı planladığımız eğitimler için bankamızın internet sayfası üzerinden başvuru kabul etmeye başladık. Önümüzdeki haftadan itibaren Ankara’da ikinci sınıfımızı da başlatmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pişmaf, akademinin, tanıtımını yaptıkları günden itibaren yoğun bir ilgi uyandırdığını ve çok sayıda başvuru aldıklarını belirterek, akademinin bir defaya mahsus yapılmadığını, yeni sınıflarla devam edecek bir program olduğunu bildirdi.

İlk sınıflara katılamayan gençlerin yaptıkları başvuruların daha sonra açılan sınıflar için sürekli olarak değerlendirildiğini aktaran Pişmaf, 2019 yılında eğitim konularını ve düzenleneceği şehirleri artırarak Genç Çiftçi Akademisi'ni devam ettirmeyi planladıklarını kaydetti.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 13:53
  1. Genç Çiftçi Akademisi
  2. ziraat bankası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK, örgüte katılmaları için süre vermişti... Aşiretler resti çekti!
    1. PKK, örgüte katılmaları için süre..
    2. İYİ Parti Trabzon belediye başkan..
    3. İran Dışişleri Bakanı Zarif'e "kara..
    4. Karlov cinayetine ilişkin yeni..
    5. Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
    6. Çocuk zekasının ihtiyacı 7 gıda
    7. Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı
    8. Güvenç Kurtar Ali Koç'a seslendi:..
    9. "Benim Ülkem Türkiye" yarışmasına ilgi
    10. Fransa'daki gösterilerin bilançosu çok..
    11. Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov..
    12. AK Parti'nin belediye başkan adayları..
    13. AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    14. Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
    15. Son hali havadan görüntülendi! 2019'da..
    16. PKK/KCK'dan 544 kişi gözaltına alındı
    17. Galatasaray Şampiyonlar Liginde..
    18. Sn. Gül’e takdimimdir
    19. "İsrail Batı Şeria'da hızla ilhaka..
    20. Münbiçli aşiretlerden YPG/PKK'nın..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları