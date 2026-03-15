Genç Birikim'in yeni sayısı çıktı! Dosya konusu: Hilafet: Ümmete Önderlik!
Yirmi beşinci yayın döneminin içerisinde olan ve gündemdeki gelişmeleri İslamî bakış açısıyla değerlendiren Genç Birikim dergisinin Mart 2026 (285.) sayısı çıktı.
Levent SONAT
Bu sayıda, araştırmacı yazar Ali Kaçar, "ABD Terörü Bütün İnsanlığı Tehdit Etmektedir" başlıklı yazısında; Orta Doğu’da meydana gelen bütün terör olaylarının, darbelerin ve iç karışıklıkların önünde, içinde ve arkasında terör devleti ABD’nin bulunduğunu ifade etmiş.
Bu ay, dosya konuları; "Hilafet: Ümmete Önderlik-Ümmetin Örnekliği & Ramazan ve Ümmetin Bayramı" olarak belirlenmiş. Dosyaya; Emrah Doğru, "Ümmet Nasıl Olunur?"; Erdal Tuğrul, "Müşterekte Birleşmek"; Fatih Pala, "Vedadan Vefaya Ramazan ve Ümmetliğimiz" ile "Ramazanı Öykülerle Yaşamaya Ne Dersiniz?"; Kanarya Banu Dağ, "Hilalden Bayrama Ümmet Şuurunun İnşası"; Kemal Ünlütaş, "Ümmet Bilincinin İnşası ve Günümüz Gerçeği"; Rüfeyde Durmaz, "Mü'mince Tavır"; Rüveyde Bera Pala, "Ümmet: Dine Has Bir Kıymet" ve Taşkın Önel, "Ramazan'da Laiklik Üzerine" başlıklı yazılarıyla katkıda bulunmuşlar.
Ayrıca Ahmet Zeki İzgöer’in "Çanakkale Savaşlarında Siyon Katır Birliği", Cefai Demirel’in "El-Hayy", Psk. İmren Şahin Büyüköz’ün "Görülmeyen Duyguların Sessiz Çığlığı: Yalıtılmışlık" ve Sercan Akbayrak’ın "Namaza İman Gerektir" başlıklı yazıları; Taşkın Önel’in "Hakikat" isimli şiiri; Dr. İsmail Ceylan’ın "Seyf el-İslam Kaddafi Neden Ölmek Zorundaydı?" başlıklı çevirisi de dergide yer almış.
