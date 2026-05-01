Taksim barikatlarla kapatıldı! 1 Mayıs'ta izinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere müdahale!

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli noktalardan Taksim'e gitmek isteyen gruplara müdahale eden polis, bazı kişileri gözaltına aldı. Kentin birçok noktasında yoğun güvenlik önlemi alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Taksim Meydanı çevresi, İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar ve caddeler ile kentin birçok noktasında yoğun güvenlik önlemi alındı.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim'e yürümek isteyen gruptakileri polis engelledi.

Beşiktaş'ın ara sokaklarında toplanan gruplar Barbaros Bulvarı'na çıkmak istedi. Çevik kuvvet ekipleri, bulvara çıkışlarına izin vermediği gruplara müdahalede bulundu. Taksim'e yürümek isteyen kişiler gözaltına alındı.

Yıldız Yokuşu, Dolmabahçe ve Süleyman Seba Caddesi'nde Taksim'e gitmek isteyen gruplara da polis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Gözaltına alınan eylemciler, gözaltı aracına bindirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na yürümek isteyen bir grup da polis ekiplerince durduruldu. Gruptakiler gözaltına alındı.

Mecidiyeköy'de toplanarak Taksim'e gitmek isteyen gruba da polis izin vermedi. Yürümekte ısrar eden gruptakileri gözaltına alan polis ekipleri, bazı ara sokaklardaki kişilere de müdahalede bulundu.

Gözaltına alınanlar, işlemleri için emniyete götürüldü.