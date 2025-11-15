Genç Birikim dergisinin Kasım sayısı bayilerde

LEVENT SONAT

Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla değerlendiren Genç Birikim dergisinin Kasım 2025 (281’inci) sayısı çıktı.

Bu sayıda, araştırmacı yazar Ali Kaçar, “SDG Entegrasyonu ve Düşündürdükleri” başlıklı makalesinde; bu örgütün yönetiminin tamamen PKK/PYD’lilerin elinde bulunduğunu ve hem Nusayri yönetimi hem de ABD tarafından desteklendiğini ve büyütüldüğünü ifade etmiş.

Bu ay dosya konusu, “Tevekkül ve Endişe” olarak belirlenmiş. Dosyaya; Emrah Doğru, “Allah’a Güvenenler Korku Nedir Bilmezler”; Erdal Tuğrul, “Tevekkül Olan Kalpte Endişeye Mahal Yok”; Fatih Pala, “Tereddütten Tevekküle Müslümanca Bir Yaşam İçin”; İmren Büyüköz, “Tevekkül, Bilişsel Esneklik ve İçsel Huzur Sanatı”; Kemal Ünlütaş, “Allah’a Tevekkül Eden Huzur Bulur”; Mehmet Can Giyik, “Tevekkül ve Endişe”; Rüstem Ayılmazdır, “Ey Musa, Asanı at!”; Rüveyde Bera Pala, “Endişe Çağı”; Sercan Akbayrak, “İman ve Tevekkül”; Sümeyye Demirci, “Hayattaki Huzurun Sırrı: Tevekkül”; Taşkın Önel, “Tevekkül, İmanın İzharı ve İspatıdır” ve Zeynep Koç, “Kaygının Sabahı: Tevekkül” başlıklı yazılarıyla katkıda bulunmuşlar. Ayrıca Ahmet Zeki İzgöer’in “Osmanlılarda Kadın Hekim Var mıydı?” başlıklı makalesi, Fatih Pala’nın “Davetle Canlanan, Şehadetle Taçlanan Şanlı Bir Hayat: Hasan el-Bennâ” başlıklı kitap tanıtımı, Taşkın Önel’in “Eyvallahım Yok” başlıklı şiiri, Dr. İsmail Ceylan’ın “İşgal Altındaki Batı Şeria’da Savaş Devam Ediyor” başlıklı çevirisi de dergide yer almış.

[email protected]