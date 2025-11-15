Evde hız patlaması: Wi-Fi performansını maksimuma çıkarma yöntemleri

DOĞRU FREKANS: Modern modemlerin çoğu iki farklı frekans bandında yayın yapar: 2.4 GHz ve 5 GHz. Bu iki bandın avantajları ve dezavantajları vardır. 2.4 GHz, daha yavaş hızlar sunar ancak duvarlardan daha iyi geçer ve daha geniş bir kapsama alanı sağlar. Ancak mikrodalga fırınlar, bebek monitörleri ve komşu Wi-Fi ağları nedeniyle kalabalık bir banttır. 5 GHz ise çok daha yüksek hızlar sunar ve daha az parazite maruz kalır. Ancak menzili daha kısadır ve engellerden daha kolay etkilenebilir. Bu yüzden de ihtiyacınıza ve evinizde modemi koyacağınız yere göre uygun bir frekans seçmelisiniz.