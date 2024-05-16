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Kültür - Sanat Genç Birikim Dergisi’nin 263. sayısı çıktı!
Kültür - Sanat

Genç Birikim Dergisi’nin 263. sayısı çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-05-16 12:03:00 -
Genç Birikim Dergisi’nin 263. sayısı çıktı!

Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla değerlendiren Genç Birikim Dergisi’nin Mayıs 2024 (263.) sayısı çıktı.

Bu sayıda, araştırmacı yazar Ali Kaçar, “Sykes-Picot Antlaşması’ndan Siyonist İsrail’in Kuruluşuna” başlıklı yazısında; Emperyal Batılı devletlerin imzaladığı Sykes-Picot Antlaşması’yla aslında korsan devlet Siyonist İsrail’in kuruluşunu amaçladıklarını ortaya çıkarmış. 

Bu ay dosya konusu, “Hak ve Bâtıl” olarak belirlenmiş. Emrah Doğru, Erdal Tuğrul, Fatih Pala, Rüveyde Bera Pala, Sercan Akbayrak ve Zeynep Koç, “Hak ve Bâtıl” konusunu değişik açılardan ele almışlar.

Ayrıca Cefai Demirel’in “Her Nefis Ölümü Tadacaktır” ve Taşkın Önel’in “Gerçek Sanatsever” başlıklı yazıları, yine Taşkın Önel’in “Sen de” adını verdiği şiiri, İsmail Ceylan’ın “Batı Dünyasında Filistin'e İlişkin Önyargı Nihayet Değişiyor” başlıklı çevirisi ile Ali Kaçar’ın, “Kıbrıs’ta Siyonist İşgal” başlıklı yazısının ikinci bölümü de dergide yer almış.

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