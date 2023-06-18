'Genç Birikim dergisinin 252’nci sayısı çıktı, şimdi bayilerde..'
Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla yorumlayan Genç Birikim dergisinin Haziran 2023 (252’nci) sayısı çıktı.
LEVENT SONAT
Araştırmacı-yazar Ali Kaçar, “Hz. Hud (as) ve Tevhid Mücadelesi” başlıklı yazısında, Hz. Hud’un (as) hayatını ve tevhid mücadelesini anlatmış.
Bu ayki dosya konusu, “Müslümanlar İçin Tarih Bilincinin Önemi - Kurban” olarak belirlenmiş. Dosya konusu çerçevesinde; Fatih Pala, Hacer Görgün Erener ve Taşkın Önel, konuyu değişik açılardan ele almışlar.
Ayrıca yazarlardan Cefai Demirel’in “Müslümanın Mutluluk Reçetesi”, Emrah Doğru’nun, “Hüküm Allah’ındır”, Hacer Görgün Erener’in “Bir Anne Olarak Kadın”, Rüveyde Bera Pala’nın “Yaşamın Merkezi”, Sümeyye Demirci’nin “Ömrün Baharı Gençlik” başlıklı yazıları, İsmail Ceylan’ın “İsrail’in Bitmeyen Kâbusu Nakba” başlıklı çevirisi, Remzi Korkmaz’ın “Modern Dünyada Kulluk Bilinci” başlıklı konferansının metni, Kudbettin Köysüren’in “Vefatının 44. Yılında Mevdûdî” panelindeki “Mevdûdî’nin Dünyayı ve Hayatı Değiştirme Çağrısı” başlıklı sunumunun metni yer almış.
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