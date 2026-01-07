Genç besiciden dikkat çeken çalışma! Karla kaplı arazide ay yıldız
Kars’ta bir besici, karla kaplı arazide traktörüyle ay yıldız figürü oluşturdu. Ortaya çıkan figür ise görenleri duygulandırdı.
Kars’ın Ermenistan sınırındaki Yılanlı köyünde, besicilik yapan 18 yaşındaki Süleyman Aydın, karla kaplı arazide traktörüyle ay yıldız çizdi.
Figüre koyunlar da eklendi
Yılanlı köyünde besicilik Süleyman Aydın’ın yaklaşık 30 santimetre kalınlığında karla kaplı arazide traktörüyle adeta sanat yaptı. Figürün belirgin hale gelmesi için boş kalan alanlara ot taşıyan Aydın, uzun uğraşlar sonucu çalışmasını tamamladı. Süleyman Aydın daha sonra ahırdan çıkardığı koyunları otları yemeleri için serbest bıraktı. Koyunların ot yemeye başlamasıyla birlikte, beyaz örtü üzerinde ay yıldız net bir şekilde ortaya çıktı.
Süleyman Aydın, yaptığı çalışmanın sonucunu cep telefonuyla görüntüleyerek sanal medya hesaplarından paylaştı.