0553 313 94 23

Genç avukatın ölümüyle ilgili flaş karar!

Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde obezite tedavisi için geçirdiği mideye kelepçe takılması ameliyatı sonrasında hayatını kaybeden genç avukat Selin Selem için Düzce Üniversitesi kendilerine resmi bir müracaat olmadığı halde idari ve hukuki bir süreç başlattı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:02
Genç avukatın ölümüyle ilgili flaş karar!

Genç kızın vefat etmesi ile ilgili Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada idari ve hukuki işlem başlatıldığı belirtilerek "Üniversitemiz Hastanesi'ne obezite tedavisi amacı ile gelen ve geçirdiği ameliyattan bir süre sonra vefat eden Selin Selem’in vefatından dolayı büyük üzüntü duyuyor, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş salığı diliyoruz. Yaşanan elim olay ile ilgili olarak Üniversitemize yapılan resmi bir başvuru olmamasına rağmen, basında yer alan haberler ihbar kabul edilerek Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığınca ivedi olarak idari ve hukuki işlemler başlatılmıştır. Yapılacak idari ve hukuki işlem sonucunda varsa sorumlular hakkında gereken tüm işlemlerin yapılacağından herhangi bir şüphe duyulmaması hususu kamuoyuna saygı ile arz olunur" denildi.

Düzce’de obezite tedavisi için ameliyat olan Avukat Selin Selem (23) operasyonun ardından Sakarya'nın Sapanca ilçesine döndü. Genç avukat durumu kötüleşince tekrar hastaneye kaldırıldı. Selin Selem hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:02
  1. Sakarya
  2. Düzce Üniversitesi
  3. Avukat
  4. Ölüm
  5. soruşturma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UBER'den flaş karar! Kimse beklemiyordu
    1. UBER'den flaş karar! Kimse beklemiyordu
    2. Fenerbahçeli yıldız Cimbom'a göz kırptı!
    3. Darb edilen müezzin dâvâsında ısrarlı
    4. İzmir Barosu'ndan 'idam ve hadım'..
    5. 'Babam umrede dilediği şehitliğe 3 ay..
    6. 5 milyarlık kasabasında turisti..
    7. Podolski'den flaş Türkiye açıklaması!
    8. Pakistanlı Bakan gözyaşlarını..
    9. CHP'li Özgür Özel'den şaşırtan 15..
    10. Ehliyetsiz sürücü pişkin tavırlarıyla..
    11. İşin abc'sini bilen bakan
    12. Adnan Oktar da "Maymundan geldik"..
    13. Nezarette pet şişe yuttu, ortalık..
    14. Kanada'da 15 Temmuz şehitleri için..
    15. THY personel alımı başvuru formu 2018..
    16. Genç avukatın ölümüyle ilgili flaş..
    17. THY 4 bin 600 personel alımı yapacak?..
    18. 15 Temmuz şehidinin babası:Oğlum..
    19. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, OHAL..
    20. Dünyanın en büyüğü yarın belli olacak
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!
    Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!