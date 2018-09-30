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Genç atletizm sporcusu, epilepsi nöbeti geçirerek can verdi

Ordu’da yaşayan atletizm sporcusu 19 yaşındaki genç kız, evinde uyurken geçirdiği epilepsi nöbeti sonucu hayatını kaybetti.

30 Eylül 2018 Pazar 10:46
Genç atletizm sporcusu, epilepsi nöbeti geçirerek can verdi

Ordu'da atletizm sporu ile uğraşan genç kız, geçirdiği epilepsi nöbeti sonucu yaşama veda etti. 

Olay, Ordu'nun Fatsa ilçesinin Evkaf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde epilepsi nöbeti geçiren başarılı atletizm sporcusu Damla Nur Kırıkçı (19), uyuduğu sırada hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın ölümü ilçede üzüntüyle karşılanırken, ailesi ve sevenleri yasa boğuldu.

Atletizm alanında başarılı bir sporcu olduğunu belirten Fatsa ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, "Sporcumuzun ani ölümü bizleri yasa boğdu. Kendisi başarılı bir sporcuydu. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim” dedi.

 

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 10:46
  1. Ordu
  2. Fatsa
  3. Damla Nur Kırıkçı
  4. atletizm sporcusu
  5. epilepsi nöbeti
  6. yaşamını yitirdi

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