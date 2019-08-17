Genç Aktivistler Kulübünden Rektör Çomaklı’ya ziyaret Atatürk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç Aktivistler Kulübü yöneticileri Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç Aktivistler Kulübü yöneticileri Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Ulaş ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, kulübün yeni eğitim öğretim yılında gerçekleştireceği projeleri anlatan kulüp yöneticileri, öğrencilerin sosyal yaşamlarını etkin kılmak için yer aldıkları oluşumlara destek veren Rektör Çomaklı’ya teşekkür ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Rektör Çomaklı, öğrencilerin faydasına olabilecek her türlü projenin içerisinde olacaklarını belirterek, Yeni Nesil Üniversite Dönüşümünde öğrencilerin sosyal aktivitelere katılmasını oldukça önemsediklerini ifade etti.

Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin daha sosyal olmaları adına “sosyal diploma projesi” geliştirileceğini ve bu proje kapsamında ders dışı etkinliklerle, öğrencilerin hem kişisel hem de psikososyal gelişimlerine katkı sağlanacağını söyledi.

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