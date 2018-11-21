Genç adamın ehliyet macerası 49 dakika sürdü

BBC'nin haberine göre, Hemer kentinde meydana gelen olayda, sürüş testini başarıyla tamamlayarak ehliyetini alan genç, bir saat geçmeden hız yaparken yakalandı.

Gencin hız limitinin saatte 50 kilometre olduğu bölgede saatte 95 kilometreyle gittiği tespit edildi.

Pahalı bir eğitimden sonra geri alabilecek

Polis, normal şartlarda 4 hafta trafikten men edilmesi gereken gencin, el koyulan ehliyetini ancak "pahalı bir eğitimden" sonra geri alabileceğini bildirdi. Gence ayrıca 200 avro para cezası verildiği ve trafiğe yeniden çıktığında zorunlu "yeni sürücü" süresinin 2'den 4 yıla uzatıldığı belirtildi.