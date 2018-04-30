Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

GENAR'ın son anketi: MHP tabanı kararını verdi

Seçimlere 55 gün kala yapılan ankette, AK Parti ve MHP tabanının Cumhur İttifakı'na büyük oranda olumlu baktığı görüldü.

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:23
GENAR'ın son anketi: MHP tabanı kararını verdi

Türkiye 24 Haziran'daki seçimleri bekliyor. Siyasi partiler seçim çalışmalarına hız verirken, anket şirketleri de kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan anketlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda kazanacağı gözlemlenirken, AK Parti ve MHP tabanına Cumhur İttifakı soruldu.

TABANDAN TAM DESTEK

GENAR Araştırma tarafından yapılan ankette; AK Partililerin yüzde 90'ı Cumhur İttifakı'na memnuniyetle bakarken, MHP tabanının da yüzde 80'i ittifaktan memnun.

Anket sonuçlarını GENAR Başkanı İhsan Aktaş açıkladı.

"BU DA DEMEKTİR Kİ..."

Aktaş, "MHP oylarına bakış eskiden şuydu; referandumda üçte biri verdi, yarısı verdi falan... Son yaptığımız araştırmada; AK Parti ve MHP'lilere Cumhur İttifakı'nda memnun musunuz diye sorduk. AK Partililerin yüzde 90'ı, MHP'lilerin yüzde 80'i memnun. Bu da demektir ki; günden güne MHP tabanı Cumhur İttifakı'na oy verecek kıvama geliyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 09:23
  1. genar
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yürek dayanmaz! Bakın ayağı ne hale geldi
    1. Yürek dayanmaz! Bakın ayağı ne hale..
    2. Tanju Çolak adaylık başvurusunu yaptı
    3. Erdoğan Özbekistan’da resmi törenle..
    4. İstanbul’da bakıcı dehşeti!
    5. Ermenistan'da sular hiç durulmuyor
    6. Borsa haftaya nasıl başladı? İşte..
    7. Galatasaray Başkanı trafik kazası..
    8. Vampir Batı
    9. ABD'nin kuklası Selman'dan skandal..
    10. İçişleri Bakanlığı: 23 terörist...
    11. ‘Bedelli askerlik gündemimizde yok’
    12. Eski havacı albaylara operasyon! 25..
    13. Bir haftada 23 terörist öldürüldü
    14. Mısırlı akademisyen uyardı! Türkiye...
    15. İran'da akıllara durgunluk veren olay!..
    16. Adana'da trafik kazası: 10 kişi yaralı
    17. Borsa haftaya nasıl başladı?
    18. Çeyrek altın fiyatı haftaya nasıl..
    19. Dikkat! Yarın Ankara'da bazı yollar..
    20. Evlat edinmede "40 yaş" sınırı kalktı
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı