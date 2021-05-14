GEN halka arz için düğmeye bastı

Firmadan konuyla ilgili yapılan açıklamada halka arzda sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemlerinin kullanılacağı kaydedildi. Halka açıklık oranının yüzde 20.83 olarak belirlendiği, ek satış hakkının kullanılması durumunda ise bu oranın yüzde 22.92’yi bulacağı bildirildi. Tüm ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak bedelli sermaye artırımı yöntemiyle halka arz edilecek payların nominal değerinin 50 milyon TL olacağına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi: “Bu miktar, toplam halka arzın yaklaşık yüzde 80’lik bölümünü oluşturuyor. GEN’in mevcut ortak satışı kapsamında halka arz edilecek paylarının nominal değeri ise 12.5 milyon TL’dir. GEN’in toplam halka arz edilen paylarının nominal değeri 62 milyon 500 bin TL olup fazla talep gelmesi halinde ortak satışı kapsamında 6.3 milyon TL nominal değerli payların halka arz edilecek miktara eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 68 milyon 750 bin TL nominal değerdeki paylar halka arz edilecektir.” GEN, Ankara’da 40 bin metrekarelik bir alana kurulmuş olan GMP sertifikalı üretim tesisi, Ar-Ge merkezi, 500 kişilik uzman kadrosu ve 10 ülkeden 20 partneriyle sağlık paydaşlarına hizmet veriyor. 2019 yılında Hacettepe Teknokent’te bulunan Elixir İlaç Araştırma ve Geliştirme firmasını da bünyesine katan şirket, inovatif çözümler üretiyor. Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Trabzon, Azerbaycan ile Kazakistan ofisleri bulunan GEN, küresel ofislerine Rusya, Almanya ve Özbekistan’ı da ekleyerek 2020 gibi zorlu bir yılı başarıyla tamamladı.