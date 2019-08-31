Gemlik’te on binler festival coşkusuna ortak oldu

5. Uluslar arası Gemlik Zeytini Festivali çeşitli etkinlikler ve konserler ile başladı. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlayan Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali açılışı büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleşti. Festivalin ilk günü resmi programlar ile başlarken gün boyu süren etkinliklerle devam etti. On binlerce Gemliklinin katıldığı Resul Dindar konseri ile coşku ve eğlence zirveye çıktı.

5. Uluslar arası Gemlik Zeytini Festivali 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile başladı. Sabah saat 09.00’da gerçekleşen resmi törenin ardından program festival için Gemlik’te olan kardeş Şehir Romanya Navodari Belediyesi heyeti Kumla ve Karacaali ziyaretleri ile devam etti. Romanya heyeti ilke olarak Gemlik Belediyesi’nin turistik gezi treni ile Kumla turu yaptı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın da katıldığı gezinin ardından heyet MHP Gemlik İlçe Başkanlığı’nın davetlisi olarak Karacaali’de öğle yemeğinde buluştu. Yemeğe, Gemlik Belediyesi eski başkanları Fatih Mehmet Güler ve Mehmet Turgut da katıldı.

"Zafer Korteji’ne klasik otomobiller eşlik etti"

Festival etkinlikleri saat 16.30’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya ve yürütme kurulu üyelerince sunulan çelengin ardından Engelsiz Kafe önünde Zafer Korteji için toplanıldı. Korteje siyah ve yeşil zeytin kostümü giyen maskotlar ile çok sayıda klasik otomobil eşlik etti. Maskotlar özellikle çocukların büyük ilgisi ile karşılaştı. Öte yandan önce köy kooperatifleri ve kadın girişimcilerin traktörleri arkasında ise klasik otomobillerin geçtiği, ardından ise Gemlik Belediyesi Bandosu ve ilçe protokolünün yürüdüğü kortej İstiklal Caddesi boyunca Gemliklilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

"Kadın girişimciler festivale damga vurdu"

İskele Meydanı’nda son bulan Zafer Korteji’nin ardından Zeytin Festivali’nde yer alan stantların açılışı gerçekleşti. İlçe protokolünün kurdele kesmesinden sonra tüm stantlar tek tek ziyaret edildi. Köy kooperatifleri, zeytin işletmeleri ile kadın girişimcilerin stantlarını ziyaret eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a Kaymakam Vekili Dr. Yalçın Yılmaz Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Gemlik Ticaret Odası Başkanı Paşa Ağdemir, , Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, Gemlik Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Doğan, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Prof. Dr. Lale Karabıyık, Erkan Aydın, Bosna Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Mujanovic, Navodari Belediye Başkanı Florin Chelaru ile siyasi parti ilçe başkanları eşlik etti.

"Coğrafi işaret ve lisanslı depoculuğa vurgu yapıldı"

Stantları tek tek ziyaret eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve beraberindeki heyet Gemlik tipi zeytin sorununa değinerek Gemlik’te üretilmeyen ama Gemlik adı kullanılarak satılan zeytine dikkat çekti. Ürünü iyileştirirken üreticinin de yüzünü güldürecek çalışmaların başladığını belirten Sertaslan coğrafi işaret kullanımına ve lisanslı depoculuğa vurgu yaptı.

"Başkan Sertaslan, “barışın ve huzurun kentini hep birlikte inşa ediyoruz”

Festival konuşmalar ile devam etti. Açılış konuşmasını yapan Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya “festival bahane, birlik, beraberlik ve kardeşlik şahane” derken Çetinkaya’dan sonra TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile Bursa Büyükşehir Başkanvekili Süleyman Çelik de kürsüye çıktı. Kısa bir konuşma yapacağını söyleyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik’in 413 kilometrekarelik bir ilçe olduğunu belirterek küçük bir alanda 81 vilayetten gelmiş 100 bini aşkın insanın kardeşçe yaşadığını belirtti. Başkan Sertaslan sözlerini şöyle sürdürdü, “Gemlik iki milyonu aşkın zeytin ağacı, 35 kilometreyi aşkın sahili ile 126 fabrikası ve içindeki limanıyla, kadın erkek çoluk çocuk hep beraber yaşadığımız ilçemiz. Gemlik Marmara’nın incisi, Zeytin’in başkenti olacak dedik. Siz de bize destek verdiniz. Beş yıllık süre içinde bu kardeşinizi söylediklerimizi gerçekleştirmek için alın teri akıtırken, beni ve tüm siyasi partilerimizi sizler için daha iyi bir Gemlik inşa etmek için çalışırken göreceksiniz.”

“Gemlik zeytini dünyanın en lezzetli zeytinidir”

“Gemlik zeytini dünyanın en lezzetli sofralık zeytinidir” diyen başkan Sertaslan sözlerini şöyle tamamladı, “ Ticaret Borsamız bunu tescilledi, Ticaret Odamız destekledi, Esnaf Odamız her yerde anlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına bile geçti. Gemlik zeytinin başkentidir. Gemlik zeytini adıyla başka yerlerde üretilen zeytinin satılmasının önüne geçeceğiz. Lisanslı depoculuğu hayata geçireceğiz. Zeytin aynı zamanda barışın sembolüdür. Hep beraber barışın ve huzurun kentini inşa edeceğiz. Siyasi, mezhepsel ayrışmaları ortadan kaldıracağız. Gelin ile kaynanayı, görümce ile eltiyi barıştıracağız! Zeytinin başkenti Gemlik’ten barış ilan edeceğiz. O yüzden 30 Ağustos çok önemli. Dünyanın en büyük kumandalarından savaşın ardından yurtta barış cihanda barış Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukları olarak barışa inanmaya devam edeceğiz.”

"On binler Resul Dindar ile coştu"

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterilerine geçildi. Gemlikli ekiplerin yanı sıra Romanya ve Bosna’dan gelen halk oyunları ekipleri de yöresel oyunlarını sergileyerek Gemliklilerin beğenisini topladı. Halk oyunlarının ardından sahne alan Grup Kios pop ve rock türünde en sevilen şarkıları seslendirdi. İzmir Marşı ardından okunan İstiklal Marşı dizeleri meydanı dolduran on binlerce kişiye coşkulu anlar yaşattı. Resul Dindar ise büyük bir alkış tufanı ile sahneye çıktı. Hareketli sahnesi ve coşkulu Karadeniz türküleri söyleyen Resul Dindar yaklaşık iki saat boyunca Gemliklilere keyifli anlar yaşattı. Dindar’a zaman zaman eşi de eşlik etti. Dindar yeni doğmuş kızına da sahnede şarkı söyledi. Ünlü şarkıya teşekkür için hediyelerini Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan verdi. Çay bahçelerinden sahne önüne kadar İskele Meydanı’nda şimdiye kadar görülmemiş bir kalabalığa tanık olan alanda yaklaşık 15 bin Gemlikli hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek coşkulu ve keyifli anlar yaşadı.

Zeytin Festivali kapsamında gündüz saatlerinde çeşitli etkinlikler devam ederken 31 Ağustos Cumartesi 21.30’da Ece Seçkin, 1 Eylül aynı saatte Ziynet Sali sahne alacak.