  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Gemlik’te fabrika işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı
Yerel

Gemlik’te fabrika işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

Gemlik’te meydana gelen kazada fabrika işçilerinin taşıyan minibüs, yapımı devam eden köprüden uçtu kazada 5 işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 04:09:00 -
Gemlik’te fabrika işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

Alınan bilgiye göre; Çukurbahçe mevkiinde Yazaki firmasının gece vardiyası işçilerini taşıyan servis minibüsü yapımı devam eden köprü inşaatına uçtu.

Kazada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar minibüsten çıkartıldı. 112 acil ambulansı ile Gemlik devlet hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay