Gemlikli çocukları çizgi kahramanlar karşıladı

Sokağa çıkma yasağının kısa süreli kaldırılması ile sahile akın eden çocuklar, Gemlik Belediyesi’nin maskotları ile keyifli saatler yaşadı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz ay sokağa çıkması kısıtlanan 20 yaş altı çocuk ve gençlere Çarşamba günü kısıtlı sürede sokağa çıkma izni getirildi. Saat 11.00 ile 15.00 arasında velileri ile sokağa çıkan çocuklar park, bahçeler ile Gemlik sahiline akın etti.

Gemlik’teki yüzlerce çocuk parkı ve site içlerindeki dinlenme alanları bir gün önce Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edilmişti. Sahile gelen çocuklar ve aileleri ise Gemlik’in sembolü haline gelen “Zeytin ile Zeytune” karşıladı. Yeşil ve siyah zeytin maskotları çocuklar ile oyunlar oynarken fotoğraf çekildi. Maskotların yanı sıra belediye ekipleri çocuklara rüzgar gülleri hediye etti.

“Tedbiri elden bırakmayacağız”

Çocukların kısa süre de olsa evden çıkmasıyla sokaklar ve sahilin çocuk bahçesine dönüştüğünü söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, aileleri tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı. Başkan Sertaslan şöyle konuştu: “Sokağa çıkacak çocuklarımız için ilçemizdeki tüm parkları bir gün önce dezenfekte ettik. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz rutin çalışmalarının yanı sıra özellikle çocuk parklarında ayrıntılı dezenfeksiyon ve temizlik işlemi gerçekleştirdi. Bu gün de sokağa çıkan çocuklarımızı maskotlarımız ile karşıladık, keyifli vakit geçirmeleri için küçük hediyeler takdim ettik. Çocuklarımızın yüzündeki gülümse bize tüm zorlukları unutturdu. Fakat tedbiri elden bırakmayacak, sosyal mesafe ve kişisel temizliğe dikkat edecek, maske kullanımına önem vermeye devam edeceğiz.”