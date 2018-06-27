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Gemlik'in yeni toplu konut alanı belli oldu

Bursa Gemlik'te deprem riski altında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların daha güvenli bölgeye nakledilecekleri yeni yerleşim yerleri belirlendi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:24
Gemlik'in yeni toplu konut alanı belli oldu

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) yer alan düzenleme kapsamında ilçedeki deprem riski altındaki yapıların dönüştürülebilmesi amacıyla yeni yerleşim yerlerinin kroki ve koordinat listesinin yer aldığı Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Düzenleme, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın ilgili yazısı üzerine, 7269 sayılı kanunun geçici 25. maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırıldı.

Bu kapsamda Gemlik ilçesi için uygun bulunan yeni yerleşim yeri, 266,05 hektar olarak belirlendi.

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un Geçici 25'inci maddesi şöyle:

"Bursa ili Gemlik ilçesinde deprem tehlikesi altında bulunan yapıların dönüştürülebilmesi ve yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğü'nce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tasarrufuna geçer. Bu alanlarda 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22'nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğü'nce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu'nca belirlenir. Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar Hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığı'nca Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilir."

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 10:24
  1. Bursa
  2. Gemlik
  3. Deprem riski
  4. kanun hükmünde kararname
  5. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
  6. Orman Genel Müdürlüğü
  7. Maliye Bakanlığı

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