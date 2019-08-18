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Gemlik Belediyesi ekiplerinden fırtınaya karşı tam not

Gemlik Belediyesi ekipleri şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle ortaya çıkan aksaklıklara anında müdahale etti.

18 Ağustos 2019 Pazar 13:42
Gemlik Belediyesi ekiplerinden fırtınaya karşı tam not

Gemlik Belediyesi ekipleri şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle ortaya çıkan aksaklıklara anında müdahale etti.


Cumartesi günü İstanbul’da meydana gelen yoğun yağışlar Gemlik’te de etkisini hissettirdi. Birkaç gündür bulutlu ve kapalı devam eden hava durumu yerini fırtına ve yağışa bıraktı. Aniden bastıran sağanak ve şiddetli yağış sırasında Kumla’da hortum görüldü. Öte yandan Gemlik’in çeşitli noktalarında ağaçlar devrildi. Dereboyuna, Kumla İskele Meydanı ve Kumla Durak Sokak’ta devrilen ağaçlar herhangi bir yaralanmaya sebep olmazken kısa süreli paniğe neden oldu. Olumsuz durumlara anında müdahale eden Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri devrilen ağaçları kaldırırken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise meydana gelen dağınıklık ve kirliliği temizledi. İhtiyaç duyulan noktalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle müdahalede bulundu. İlçenin çeşitli noktalarında yağış nedeniyle zarar gören kaldırım ve yollar tamir edildi.


Çalışmalar merkezden takip edildi


Konuyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, Gemlik Belediyesi’nin başta yoğun yağış ve fırtına olmak üzere yaşanabilecek afet durumlara karşı da hazırlıklarını hızla devam ettirdiğine dikkat çekti. “Çağrı merkezimiz ve Whatsapp hattımıza yağış ile ilgili olumsuz durumlar gelmeye başlayınca durumu yerinde yönetmemiz gerektiğini düşünerek derhal belediye binamıza geldik” diyen Başkan Serintürk, “Şikayetleri tek elde toplayarak ilgili birimlerimizi düzenli şekilde ihtiyaç duyulan bölgelere gönderdik. Çok şükür kısa süreli fakat şiddetli yağışları ilçemiz için herhangi bir olumsuzluk yaşamadan atlattık. Ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 13:42
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