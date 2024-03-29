Geminin çarpması sonucunda köprü yıkılmıştı! Bakın Biden'a ne kadara mal oldu

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'nün kargo gemisinin çarpması sonucu yıkılmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları için harekete geçildi. Maryland Valisi Wes Moore gerçekleştirdiği basın toplantısında, federal yönetimden enkaz kaldırma çalışmaları için talep ettiği 60 milyon dolarlık acil durum bütçesinin onaylandığını açıkladı. Moore, ABD Ordusu Mühendislik Biriminin (USACE) köprü enkazının kaldırılması için Doğu Kıyısı’ndaki en büyük vinci getireceğini belirterek, “Dali neredeyse Eyfel Kulesi kadar uzun ve üzerinde Key Köprüsü’nün parçaları var. O geminin üzerinde duran 3-4 ton çelikten bahsediyoruz” dedi. Köprünün yeniden inşasının ise en az 2 milyar dolara mal olabileceği belirtiliyor.



Geminin içinden yeni görüntüler yayınlandı

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği (NTSB) yetkilileri, Dali gemisine binerek Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkıldığı bölüme ulaştı. Yetkililer gemide ve enkazda incelemelerde bulundu. NTSB yetkilileri ilk olarak 26 Mart’ta kargo gemisinde inceleme yapmıştı.





4 kişi hala kayıp

Maryland eyalet polisinden Roland Butler dün yaptığı açıklamada, yürütülen arama çalışmalarında 8 metre derinlikte bulunan kırmızı bir kamyonette 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtmişti. Bölgenin enkaz parçalarıyla dolu olduğunu belirten Butler, arama çalışmalarının askıya alındığını aktarmıştı. Köprünün yıkılmasıyla nehre düşen ve henüz ulaşılamayan diğer 4 kişinin de hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Ne olmuştu?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Baltimore Limanı'ndan Sri Lanka’nın başkenti Colombo’ya gitmek üzere 26 Mart’ta yola çıkan Singapur bandıralı “Dali” adlı kargo gemisi, Patapsco Nehri üzerindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpmıştı. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki köprü çarpmanın etkisiyle çökmüş, üzerindeki yolda bulunan araçlar nehre düşmüştü. Kazanın ardından Maryland eyaletinde "acil durum" ilan edilirken, çarpma sırasında köprüde bakım-onarım işleri yapan ve köprünün yıkılmasıyla nehre düşen 8 inşaat işçisinden 2'si kurtarılmıştı. Gemi, çarpmadan önce motor arızası yaşadığını belirtmiş ve yardım çağrısında bulunmuştu. ABD’nin milli marşının yazarı Francis Scott Key'in adının verildiği 4 şeritli köprü, 1977'de hizmete açılmıştı.