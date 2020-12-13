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Yaşam Geminid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?
Yaşam

Geminid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?

2020 yılının Aralık ayı içinde gözlemlenebileceği ifade edilen Geminid meteor yağmurunun ne zaman gerçekleşeceği birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Peki, Geminid meteor yağmuru ne zaman olacak? Geminid meteor yağmurunun yanı sıra sene içinde birçok göktaşı olayı olduğu belirtiliyor. İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-13 23:11:00 -
Geminid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?

Bir grup göktaşının atmosfere girmesi ve bunun sonucunda alev alarak düşmeye devam etmesine meteor yağmuru denilmektedir. Normal zaman içerisinde Dünya’ya devamlı olarak irili ufaklı gök taşlarının düştüğü bilinmektedir. Ancak meteor yağmurları yılın belirli süreçlerinde olmaktadır. Bunun nedeni Dünya’nın yörüngesi ile meteorların yörüngelerinin senenin belirli bir döneminde kesişiyor olmasından kaynaklıdır.

Perseid meteor yağmuru, meteor yağmurları arasında en çok bilinenidir. Perseid meteor yağmurunun ismi saçılma noktasına en yakın takım yıldızı olan Perseus’tan gelmektedir. Perseid meteor yağmuru, her senenin ağustos ayının ortalarında gerçekleşir.

Geminid meteor yağmuru ne zaman olacak?

Bu listeye göre Geminid meteor yağmurunun 2020 senesinde 4 Aralık ile 17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşmektedir. Meteor yağmuru kapsamında 50'den daha çok meteor düşeceği ve atmosfere yaklaşık 71 km hızla giriş yapacakları bilinmektedir. En son meteor yağmurunun en sık gözlemlendiği tarih olarak da 13 Aralık günü olmuştur.

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