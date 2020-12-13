Geminid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?

Bir grup göktaşının atmosfere girmesi ve bunun sonucunda alev alarak düşmeye devam etmesine meteor yağmuru denilmektedir. Normal zaman içerisinde Dünya’ya devamlı olarak irili ufaklı gök taşlarının düştüğü bilinmektedir. Ancak meteor yağmurları yılın belirli süreçlerinde olmaktadır. Bunun nedeni Dünya’nın yörüngesi ile meteorların yörüngelerinin senenin belirli bir döneminde kesişiyor olmasından kaynaklıdır.

Perseid meteor yağmuru, meteor yağmurları arasında en çok bilinenidir. Perseid meteor yağmurunun ismi saçılma noktasına en yakın takım yıldızı olan Perseus’tan gelmektedir. Perseid meteor yağmuru, her senenin ağustos ayının ortalarında gerçekleşir.

Geminid meteor yağmuru ne zaman olacak?

Bu listeye göre Geminid meteor yağmurunun 2020 senesinde 4 Aralık ile 17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşmektedir. Meteor yağmuru kapsamında 50'den daha çok meteor düşeceği ve atmosfere yaklaşık 71 km hızla giriş yapacakları bilinmektedir. En son meteor yağmurunun en sık gözlemlendiği tarih olarak da 13 Aralık günü olmuştur.