Gemiden petrol sızıyor

Umman'ın Zufar vilayetindeki Hallaniyat Adaları açıklarında karaya oturan "Caroline Bezengi" adlı gemiden kaynaklanan petrol sızıntısının yaklaşık 390 kilometrekarelik deniz alanına yayıldığı bildirildi.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, Çevre Kurumu ve Ulaştırma, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, geminin neden olduğu petrol sızıntısına müdahale ve geminin güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarla koordineli çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre kurumundan yapılan açıklamada, uydu görüntüleri ve teknik analizler sonucunda deniz yüzeyinde petrol kirliliğinin devam ettiğinin tespit edildiği, kirlilik alanının yaklaşık 390 kilometrekare olduğu belirtildi.

Kirlilik alanının Hallaniyat Adaları'nın kuzeydoğusundan ana kara kıyılarına doğru uzandığı ve kıyıya en yakın noktada yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, petrol sızıntısının mevcut hava ve deniz koşullarına bağlı olarak genel olarak kuzeydoğu yönünde hareket ettiği, mevcut modellemelere göre 48 saatte yaklaşık 121 kilometre ilerlemesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Kirliliğin hareketi, yayılımı ve çevre üzerindeki muhtemel etkilerinin uydu görüntüleri, hava araçları, deniz ve saha çalışmalarıyla sürekli takip edildiği ifade edildi.

Gemideki petrolün güvenli şekilde tahliye edilmesi planlanıyor

Ulaştırma, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından yapılan açıklamada da geminin gövdesindeki hasarın ve petrol sızıntısının kaynaklarının belirlenmesi için teknik incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Çalışmalar kapsamında geminin durumunun güvence altına alınması, petrol yükünün güvenli şekilde gemiden tahliye edilmesi ve daha sonra geminin denizden çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, geminin bulunduğu bölgede hava ve deniz koşullarının müdahale çalışmalarını zorlaştırdığı, ekiplerin uçaklarla havadan gözetleme, dalış ve saha çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.

Umman makamları, petrol sızıntısının hareketini ve çevresel etkilerini takip etmek amacıyla çalışmaların 24 saat sürdüğünü kaydetti.