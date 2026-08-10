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Çare ararken tuzağa düşmeyin, önlem alın: Kas ağrısı için kritik uyarı duyurusu ! Binlerce liranızdan olmayın Denizin binlerce metre altında keşfedildi: Devasa servet çıkartılacak ama büyük bir sorun var Etna Yanardağı patladı! Oluşan kül bulutu uçuşları aksattı Dünyanın borçsuz devleri açıklandı! İşte IMF'ye beş kuruş borcu olmayan ülkeler! Türkiye'yi boykot eden ülkeden FCAS talebi! 'Bizi de alın' diye yalvarmaya başladılar Aileyi yıkan haber camiden geldi! Tuvalette cansız bedeni bulundu B vitamininden zengin kuru erik: Bundan alın çok büyük etkisi var! İlaçlardan bile daha iyi etki ediyor
Sağlık
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Çare ararken tuzağa düşmeyin, önlem alın: Kas ağrısı için kritik uyarı duyurusu ! Binlerce liranızdan olmayın

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Çare ararken tuzağa düşmeyin, önlem alın: Kas ağrısı için kritik uyarı duyurusu ! Binlerce liranızdan olmayın

Tanısı yıllar sürebilen fibromiyalji sendromunda hastalar, kas ağrılarına çare ararken bilimsel etkinliği kanıtlanmamış frekans cihazlarına yönelebiliyor. Fiyatları on binlerce lirayı bulan bu cihazlara ilişkin uzmanlar, “Çare ararken tuzağa düşmeyin” diyerek hastaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

#1
Foto - Çare ararken tuzağa düşmeyin, önlem alın: Kas ağrısı için kritik uyarı duyurusu ! Binlerce liranızdan olmayın

Kas-iskelet sistemi ağrıları, yorgunluk ve uyku bozukluklarıyla yaşam kalitesini ciddi biçimde düşüren fibromiyalji sendromundaki tanı sürecindeki gecikmeler hastaları bilim dışı yöntemlere yöneltiebiliyor.

#2
Foto - Çare ararken tuzağa düşmeyin, önlem alın: Kas ağrısı için kritik uyarı duyurusu ! Binlerce liranızdan olmayın

Bu yöntemlerin başında fibromiyalji gibi birçok hastalığa iyi geldiği iddia edilerek pazarlanan frekans cihazları geliyor. 36 bin liradan 100 bin liraya aşan fiyatlarla pazarlanırken uzmanlar, hastaların umutlarının istismar edildiğine dikkat çekti. Uzmanlar, bilimsel kanıtı bulunmayan yöntemler yerine uzman hekimler tarafından planlanan tedavilere başvurulması gerektiğini söyledi.

#3
Foto - Çare ararken tuzağa düşmeyin, önlem alın: Kas ağrısı için kritik uyarı duyurusu ! Binlerce liranızdan olmayın

Toplumda en sık görülen romatizmal hastalıklardan biri olan fibromiyalji, özellikle kadınlarda daha yaygın görülüyor. Ancak belirtilerinin birçok hastalıkla benzerlik göstermesi nedeniyle tanı süreci yıllarca uzayabiliyor. Bu süreçte ağrılarıyla baş başa kalan çok sayıda hasta, çareyi bilimsel dayanağı olmayan uygulamalarda arıyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Ketenci ise fibromiyaljinin yaygın ağrı, yorgunluk, uyku sorunları ve konsantrasyon güçlüğüyle seyreden kronik bir ağrı sendromu olduğunu söyledi.

#4
Foto - Çare ararken tuzağa düşmeyin, önlem alın: Kas ağrısı için kritik uyarı duyurusu ! Binlerce liranızdan olmayın

Hastalığın belirtilerinin farklı sağlık sorunlarıyla karışabildiğine dikkat çeken Ketenci, tanının fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlarınca konulmasının önemine dikkat çekti. Fibromiyaljide tek bir mucizevi tedavi bulunmadığını vurgulayan Ketenci, "Yaşam tarzı düzenlemeleri, egzersiz, gerektiğinde fizik tedavi ve ilaç tedavisi birlikte planlanmalıdır. Bilimsel çalışmalar, uygun tedaviyle hastaların büyük bölümünde ağrıların kontrol altına alınabildiğini gösteriyor” dedi. Frekans cihazlarının fibromiyalji tedavisinde etkili olduğuna dair bilimsel veri bulunmadığını söyleyen Ketenci, “Kronik ağrı hastaları kendilerine inanılmadığını hissedebiliyor. Bu çaresizlik, her umuda sarılmalarına ve umut tacirliğinin büyümesine yol açıyor. Etkinliği kanıtlanmamış uygulamalar ise hem maddi kayıplara neden oluyor hem de doğru tedaviye ulaşmayı geciktiriyor” dedi. Sosyal medyada ve internet sitelerinde satılan cihazlar yüksek fiyatlarla satılmaktadır. Bu ürünlerin kas ağrısını iyileştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Paranızı ve sağlığınızı korumak için internet üzerinden satılan onaysız sağlık ürünlerine itibar etmeyin.

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