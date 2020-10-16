  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gemiden kaçak sigara fışkırdı!
Aktüel

Gemiden kaçak sigara fışkırdı!

Ukrayna’ya gitmek için İstanbul Boğazı’ndan geçmek isteyen ve çimento taşıdığını beyan eden Lord-1 isimli ticari gemide, yaklaşık 3 milyon paket sigara ile 38 bin kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:21:00 -
Gemiden kaçak sigara fışkırdı!

Ukrayna’ya gitmek için İstanbul Boğazı’ndan geçmek isteyen ve çimento taşıdığını beyan eden Lord-1 isimli ticari gemide, yaklaşık 3 milyon paket sigara ile 38 bin kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz’den gelip Ukrayna’ya çimento götürdüğünü beyan eden ve Zeytinburnu önlerinde demirleyen Lord-1 isimli yabancı bayraklı ticari gemide gümrük kontrolü yaptı.
İki ambarı bulunan gemide, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na ait “Lora” ve İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne ait “Taro” isimli dedektör köpekler ile yapılan kontrol sırasında, çimento taşıdığı beyan edilen geminin ambarlarında, çuvalların içerisine konulmuş yaklaşık 3 milyon paket kaçak sigara ile 38 bin 433 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Kaptanla birlikte gemide bulunan 10 mürettebat, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gözaltına alınırken, ele geçirilen kaçak sigaralar ve tütüne el konulurken, olayla ilgili Adli ve idari işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa ve Almanya haddini aştı! Türkiye'ye süre verdiler
Dünya

Fransa ve Almanya haddini aştı! Türkiye'ye süre verdiler

Yunanistan'ın skandal hamlelerini görmezden gelen Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalar geldi. Haddini aşan Avrupa ülk..
İran'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a uyarı: İran kayıtsız kalmayacaktır
Dünya

İran'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a uyarı: İran kayıtsız kalmayacaktır

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İran topraklarına düşen roketler nedeniyle İran yönetimi Ermenistan ve Azerbaycan'a uyarıda bulundu..
Türkiye sınırında Yunanistan’dan skandal hamle
Dünya

Türkiye sınırında Yunanistan’dan skandal hamle

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, sığınmacılara karşı kullanmak üzere güçlü ses dalgaları yayabilen ve insanları sağır edebilen iki elek..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay