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Gündem Gemi personeli hayatını kaybetmişti... Haliç'teki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

Gemi personeli hayatını kaybetmişti... Haliç'teki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul Haliç'te Atatürk Köprüsü'nün ayağına çarpan tur teknesinden düşerek hayatını kaybeden personelin ölümüne neden olan kaza anına ait yeni video kayıtları yayımlandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Haliç’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki ‘Hero’ isimli tur teknesi Haliç’ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı.

Tekne Atatürk Köprüsü’nün altından geçtiği sırada köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize düşmüştü. 8 saatlik aramanın ardından Konya'nın cesedine ulaşılmıştı.

 

Konya'nın tekneden düşerek can verdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde köprünün altından geçtiği esnada arka tarafının savrulduğu teknenin önünde ayakta duran Yasin Konya'nın suya düştüğü anlar görülüyor.

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