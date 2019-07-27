Gemi boyalarının temel gereklilikleri düzenlendi

ANKARA (AA) - Gemi karinalarındaki organik kirlenmeyi önleyici sistemlerde kullanılan bileşiklerin, insan sağlığı ve deniz çevresi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya ve ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeye gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Gemi Boya Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, gemilerin karinalarında organik kirlenmeyi önleyici sistemlerde kullanılan bileşiklerin insan sağlığı ve deniz çevresi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya, ortadan kaldırmaya ve gemilerin bazı bölümlerinin koruyucu kaplamalarına ilişkin temel gereklilikler tespit edildi. Düzenlemede, organik tutunma önleyici sistemlerin genel esasları, denetim ve belgelendirme şartları, koruyucu kaplamaların ve boyaların temel gerekleri de yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.