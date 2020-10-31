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Ekonomi GEMAK'tan TKDK desteğiyle dev yatırım
Ekonomi

GEMAK'tan TKDK desteğiyle dev yatırım

Gıda işleme ve paketleme alanında faaliyet gösteren firma ile TKDK arasında 6,7 milyon liralık hibe sözleşmesi imzalandı - Yatırım kapsamında firma, modernizasyon yapacak, yönetim, üretim, satış ve pazarlama aşamaları için 20 kişilik istihdam yaratacak, işletmenin kapasitesi günlük 35 tona ulaşacak

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:09:44 -
GEMAK'tan TKDK desteğiyle dev yatırım

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Gıda işleme ve paketleme alanında faaliyet gösteren GEMAK Gıda Endüstri Makinaları ve Ticaret AŞ ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) arasında 6,7 milyon liralık hibe alacak sözleşmesi imzalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara TKDK İl Koordinatörlüğü, 8. Başvuru Çağrı Dönemi içinde teslim edilen 63,6 milyon lira bütçeli 15 projeden incelemeleri bitirilen ve Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonunca onaylanan ilk projenin imza törenini yaptı.

Başvuru çağrı döneminde TKDK hibelerinden faydalanmak isteyenler arasında en büyük bütçeli proje olan, meyve suyu, yağ, çikolata, reçel, salça, bisküvi, şurup, karamel, bal, ketçap, mayonez gibi gıda ürünlerinin yanı sıra süt ve süt ürünlerinin işlenmesiyle paketlenmesi alanında faaliyet gösteren ve yatırımını TKDK vasıtasıyla modernize etmek isteyen GEMAK Gıda Endüstri Makinaları ve Ticaret AŞ, 26 milyon liralık projesinin tamamlanması sonrasında 6,7 milyon liralık hibe sözleşmesini imzaladı.

Yatırımcı firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Necil Büyükpamukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmesinde, peynir, yoğurt, kaşar peyniri, mozzarella, labne peyniri gibi süt ürünlerinin üretileceğini söyledi.

Yönetim, üretim, satış ve pazarlama aşamalarında 20 kişinin istihdam edileceğini ve kapasitenin modernizasyon sonrasında günlük 35 tona ulaşacağını anlatan Büyükpamukçu, işletmeyi TKDK hibesiyle ve uluslararası standartlara uygun şekilde yenileme hedefini bir an önce gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

TKDK Ankara İl Koordinatörü Emre Yeniay da ilin hem hayvancılık hem tarım hem de tarımsal sanayide bir üretim üssü olduğuna işaret ederek, bu nedenle kente ait tüm dinamiklerle desteklenen maksimum düzeydeki bu projeye hibe destek sağlayacaklarını ifade etti.

Yeniay, koordinatörlüğün bundan sonraki süreçte çok yoğun çaba sarf edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Ankaralı vatandaşlarımıza, Avrupa Birliği ve ulusal bütçemizden karşılanan hibelerle, kırsal kalkınmanın hızlandırılması için hayvancılık, gıda işleme, tıbbi aromatik bitkiler, arıcılık, zanaatkarlık ve yerel ürünler, balıkçılık, kırsal turizmle yenilenebilir enerji gibi geniş bir yelpazede bulunan uygun projelere yüzde 40 ile yüzde 70 arasında destek verilmesi ve yatırımların vergiden muaf olmasıyla büyük fırsat sunuluyor."

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