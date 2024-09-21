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Spor Gelmiş geçmiş en pahallı derbi bu akşam oynanacak
Spor

Gelmiş geçmiş en pahallı derbi bu akşam oynanacak

Yeniakit Publisher
2024-09-21 12:39:00 -
Gelmiş geçmiş en pahallı derbi bu akşam oynanacak

Süper Lig'deki Fenerbahçe-Galatasaray maçı, Türk futbol tarihinde oynanacak en pahalı derbi olarak öne çıkıyor. İki takımın toplam kadro değeri 19,8 milyar lira.

Bu akşam Süper Lig’de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi farklı bir açıdan dikkat çekiyor. Merakla beklenen derbi, en pahalı 2 kadronun mücadelesine sahne olacak. İki ezeli rakibin kadrolarının toplam değeri 19 milyar 800 milyon lirayı buldu.

Galatasaray, 288,45 milyon euroluk kadro değeri ile ligin zirvesinde bulunuyor. Fenerbahçe ise 231,35 milyon lira ile ligin en değerli ikinci kadrosu durumunda.

Dev maçta oynayacak en pahalı oyuncu Victor Osimhen olacak. Osimhen’in piyasa değeri 100 milyon euroyu buluyor. Sarı kırmızılıların en değerli oyuncuları sıralamasında Nijeryalı golcüyü 20 milyon Euro ile Barış Alper Yılmaz takip ediyor. Gabriel Sara ise 18 milyon euroluk değer ile listenin üçüncü sırasında bulunuyor.

Fenerbahçe cephesine bakıldığında ise en değerli oyuncu 22 milyon euro ile Ambrabat oldu. Faslı oyuncuyu 20 milyon euro ile En Nesyri ve 19 milyon euro ile Szymanski takip ediyor.

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