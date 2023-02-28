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Sağlık Gelmiş geçmiş en nadir olay! Aort damarı normalden 3 kat fazla büyüdü
Sağlık

Gelmiş geçmiş en nadir olay! Aort damarı normalden 3 kat fazla büyüdü

Aort damarı olması gerekenden 3 kat fazla büyüyerek balonlaşan 66 yaşındaki hasta, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 15:09:00 -
Gelmiş geçmiş en nadir olay! Aort damarı normalden 3 kat fazla büyüdü

Aort damarı olması gerekenden 3 kat fazla büyüyerek balonlaşan 66 yaşındaki hasta, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Edinilen bilgilere göre, göğsünde ağrı, sıkışma gibi şikayetleri bulunan 66 yaşındaki Z.K.’nin, aort damarında balonlaşma tespit edildi. Normal bireylerde 35 milimetre genişliğinde olan aort damarının, hastada 82 milimetreye genişliğe ulaştığı tespit edildi.

Hayati risk taşıyan hastanın Düzce Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisinde yapılan tetkiklerinin ardından ameliyat edilmesine karar verildi. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İhsan Sami Uyar’ın başında bulunduğu ekip, başarılı bir operasyonla balonlaşmış aortu değiştirdi.


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Hastanın aort damarının normalde olması gerekenden 3 kat fazla büyük olduğunu ifade eden Uyar, hastanın aort damarının yırtılmadan bu zamana kadar gelmiş olmasının nadir yaşanan bir durum olduğunu söyledi. Aort yırtılmasının etkilerinin ölümcül olabildiğine dikkat çeken Uyar, hastanın ameliyat sonrası takiplerinin iyi olduğunu ve sağlıkla taburcu edildiğini aktardı.

 

 

 

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