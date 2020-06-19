Gelişmiş ülkeleri geride bıraktık: Türkiye ikinci sırada
Koronavirüs salgını küresel finansal koşullarını da etkiledi. Türkiye bu süreçte gelişmiş ülkelere göre 2020 genelinde 5 kez faiz indirimine giderek Arjantin'den sonra faiz indiriminde dünya ikinci sırada yer aldı.
2019 yılı sonunda politika faizini yüzde 12 seviyesinde tutan TCMB, 2020 yılı itibarıyla 5 kez faiz inidirimine gitti.
Koronavirüs sürecine rağmen politika faizi yüzde 8.25'e düşerken, 2020 genelinde toplam 375 baz puanlık faiz indirimi yapıldı.
Türkiye ikinci sırada
Habertürk'ün haberine göre, 2020'ye gelişmiş ülkelere göre yüksek bir politika faiz oranıyla giren Türkiye, Arjantin'den sonra faiz indiriminde dünya ikincisi oldu.
'2020 faiz indirim liginde' Türkiye'yi Güney Afrika takip ediyor.