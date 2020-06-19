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Ekonomi

Gelişmiş ülkeleri geride bıraktık: Türkiye ikinci sırada

Koronavirüs salgını küresel finansal koşullarını da etkiledi. Türkiye bu süreçte gelişmiş ülkelere göre 2020 genelinde 5 kez faiz indirimine giderek Arjantin'den sonra faiz indiriminde dünya ikinci sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:58:00 -
Gelişmiş ülkeleri geride bıraktık: Türkiye ikinci sırada

2019 yılı sonunda politika faizini yüzde 12 seviyesinde tutan TCMB, 2020 yılı itibarıyla 5 kez faiz inidirimine gitti.

Koronavirüs sürecine rağmen politika faizi yüzde 8.25'e düşerken, 2020 genelinde toplam 375 baz puanlık faiz indirimi yapıldı.

Türkiye ikinci sırada

Habertürk'ün haberine göre, 2020'ye gelişmiş ülkelere göre yüksek bir politika faiz oranıyla giren Türkiye, Arjantin'den sonra faiz indiriminde dünya ikincisi oldu.

'2020 faiz indirim liginde' Türkiye'yi Güney Afrika takip ediyor.

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Yorumlar

Tr.

Vay anasını Batık Arjantin ve batık Türkiye faiz indirmiş...Lan bir moratoryuma gitmediğimiz kaldı.
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Ali Karakeseli

Faiz ekonomi köyü olduğu zaman düşer. Ekonomi iyiyken, başla yatırım imkanları olduğu için bankalar parayı başka yatırımlardan mevduata çekmek için faizi arttırırlar. Ekonomi kötüleyince de nasıl olsa yatırım yapacak yer yok, faizle rekabet eden bir şey diye faizler düşer
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